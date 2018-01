Le spose di Costantino | seconda puntata | stasera 11 gennaio 2018

Le spose di Costantino della Gherardesca : nozze in Ghana con Paola Ferrari : ... giovedì 18 gennaio Le Spose di Costantino diretta e streaming Sarà Paola Ferrar i la sposa e il Ghana la destinazione del viaggio di nozze. Questa sera su Rai 2 in prima serata alle 21:15 seconda ...

Paola Ferrari a Le spose di Costantino in Ghana : “Ho voglia di tornare a essere mamma…” : È Paola Ferrari la protagonista della seconda puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 18 gennaio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Ghana. Gli ascolti risaliranno rispetto all’esordio flop con Elisabetta Canalis? Le spose di Costantino, anticipazioni seconda puntata del 18 gennaio 2018 Costantino della Gherardesca […] L'articolo Paola Ferrari a ...

Ma c’era bisogno de Le spose di Costantino? : Costantino Della Gherardesca ed Elisabetta Canalis c’era bisogno de Le Spose di Costantino, un programma in prima serata su Rai 2 che simula un matrimonio tra Costantino Della Gherardesca ed Elisabetta Canalis, e che li spedisce in Giamaica per sostituire alcune coppie locali nella vita di tutti i giorni? C’era bisogno di quattro puntate (per ora è stata trasmessa soltanto la prima) che avranno per protagoniste anche Paola Ferrari, Valeria ...

Ascolti : stravince Don Matteo 11 - male Le spose di Costantino con Elisabetta Canalis : Ascolti tv di giovedì 11 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di giovedì 11 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la prima puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 7.632.000 spettatori (31,55% di share). L’esordio de […] L'articolo Ascolti: stravince Don Matteo 11, male Le spose di Costantino con Elisabetta Canalis proviene da Gossip e Tv.

