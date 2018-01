Le sanzioni USA contro la Russia hanno fatto saltare affare milionario in Svizzera

Il Circo di Vienna rinuncia alla causa al Tar. sanzioni per gli spettacoli privi di autorizzazione : Nel frattempo, alla luce dei verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale in occasione dei vari spettacoli andati in scena privi di autorizzazione, sono in corso le procedure per valutare ...

Iran reagirà a nuove sanzioni Usa : 03.36 L'Iran non accetterà nessun cambiamento agli accordi del 2015 e reagirà contro eventuali nuove sanzioni che gli Stati Uniti introdurranno. Lo ha dichiarato il minitero degli Esteri di Teheran subito dopo l'ultimatum annunciato dal presidente Usa Donald Trump.

Ragusa - cantieri edili e aziende agricole irregolari : sanzioni per 25 mila euro : Attività ispettiva dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa: 6 lavoratori in nero, sospesa 1 attività, sanzioni per 25 mila euro.

Usa-Venezuela : Washington annuncia sanzioni contro alti funzionari militari : Il massiccio esodo di venezuelani in fuga dalla crisi economica e politica del loro paese "complica" l'applicazione degli accordi di pace... Sulla difficile situazione venezuelana si è espressa di ...

Nord Corea - gli Usa annunciano sanzioni. Ma Mosca si propone come mediatore : Continua la prova di forza (a distanza) tra Donald Trump e Kim Jong-un. All'indomani dell'ennesimo test NordCoreano, che ha messo in campo "Kwangmyongsong-5", il satellite dotato di sistema di comunicazione e videocamera che permette al regime di lanciare nuovi missili a lunga gittata, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni a due dei più importanti funzionari della Corea del Nord che si occupano del programma sui ...

Kim torna a sfidare gli Usa : "sanzioni Onu? Atto di guerra" : Le nuove sanzioni approvate venerdì dal Consiglio di sicurezza dell'Onu equivalgono ad 'un Atto di guerra'. Così, in una nota, il ministero degli Esteri della Corea del Nord , che ha ribadito l'...

Kim torna a sfidare gli Usa : sanzioni Onu? Atto di guerra : Le nuove Sanzioni approvate venerdì dal Consiglio di sicurezza dell'Onu equivalgono ad "un Atto di guerra". Così, in una nota, il ministero degli Esteri della Corea del Nord, che ha ribadito l'intenzione di non rinunciare al suo programma nucleare, a dispetto del "blocco economico totale" imposto."Gli Stati Uniti - si legge nel comunicato - completamente terrorizzati dal successo della ...

Unanimità all'Onu - nuove pesanti sanzioni contro Kim. Per gli Usa "è il male - più ci sfida più lo puniremo" : Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu approva all'unanimità nuove sanzioni alla Corea del Nord. Fra le misure contro Pyongyang, figurano un netto taglio alle importazioni di petrolio e una stretta sulle spedizioni marittime."Il regime di Pyongyang è il più tragico esempio di male nel mondo. Più ci sfiderà e più lo puniremo" ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, intervenendo nel corso ...

Unanimità all'Onu - nuove pesanti sanzioni contro Kim. Per gli Usa 'è il male - più ci sfida più lo puniremo' : "Il regime di Pyongyang è il più tragico esempio di male nel mondo. Più ci sfiderà e più lo puniremo" ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, intervenendo nel corso della riunione ...

Terza Guerra Mondiale/ Onu vs Gerusalemme capitale e apre a nuove sanzioni contro la Corea del Nord : Terza Guerra Mondiale, Onu dice no a Gerusalemme capitale. Israele: “Voto nella spazzatura”. Il punto sulla Corea del Nord. Le ultime notizie di oggi, 22 dicembre 2017, e gli aggiornamenti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Onu - Pyongyang : Usa chiede nuove sanzioni : 4.11 Una bozza di risoluzione sarà presentata dagli Usa al Consiglio di Sicurezza Onu per rafforzare le sanzioni contro la Corea del Nord. I diplomatici hanno confermato che,come previsto, i quindici membri del Consiglio si pronunceranno sul testo oggi. Il voto è previsto per le 13:00 (18:00 ora italiana). Questo testo mira a vietare l'esportazione in Corea del Nord di quasi il 90% dei prodotti petroliferi raffinati e di ordinare il rimpatrio ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord : “avanti sul nucleare - nonostante sanzioni Usa” : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 18 dicembre 2017: Cia sventa attentato Isis in Russia, nuovo fronte Trump-Putin nel combattere la Corea del Nord e il terrorismo?(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 12:05:00 GMT)

Violazione sanzioni USA - tangenti in Turchia e riciclaggio fondi iraniani. Il caso del misterioso trader che fa tremare Erdogan : Si chiama Reza Zarrab, e fino a un anno fa appena era conosciuto per essere un ricco trader, che aveva ammassato una fortuna facendo trading sull'oro. Ora, Zarrab è anche una bomba pronta a esplodere ...