Lazio | Lombardi M5s | assenza di Di Maio? Non poteva essere qua

Lazio - Lombardi : M5s è stato governo ombra in regione : Tutte le forze politiche hanno dimostrato di non avere visione e fanno una politica di rimessa mettendo toppe peggiori del buco, …

Lazio - Lombardi accusa : Pd usa Regione per la campagna elettorale : Roma, 17 gen. (askanews) 'Per l'ennesima volta constatiamo che il Pd e lo staff del presidente uscente Zingaretti usano l'ente istituzionale Regione Lazio per fare campagna elettorale contro Roberta ...

Regione Lazio a Lombardi : non conosce ospedale S. Filippo Neri : Roma, 17 gen. (askanews) 'Dispiace constatare per l'ennesima volta che Roberta Lombardi parla di qualcosa di cui non conosce affatto dati e notizie, arrivando a disprezzare un ospedale pubblico, il ...

Elezioni regionali - i sondaggi : chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia : Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di ...

Bonino : domani incontro con Pd - verso sostegno in Lombardia-Lazio : Roma, 15 gen. (askanews) 'Penso che miei compagni Radicali siano in discussione con Giorgio Gori e credo che anche nel Lazio sia una cosa che si farà'. Lo ha detto Emma Bonino, ospite di CartaBianca, ...

Lazio - Lombardi : nessuna candidatura alla Camera. Fake news Pd : Roma, 14 gen. (askanews) 'Non mi sono mai serviti paracadute, quando e se cado mi rialzo da sola'. Così la candidata a Presidente della Regione Lazio, Roberta Lombardi smentisce una sua parallela ...

Regionali Lazio - Lombardi : Pd ossessionato da me : Roma, 13 gen. (askanews) 'Prima il refuso, ora le parole di @sergio_pirozzi sul Duce. Il @pdnetwork mi attacca strumentalizzando ogni cosa. Sono diventata la loro ossessione, parlano solo di me e del #...

Pietro Grasso : "In Lazio e Lombardia situazioni diverse. Con Zingaretti possibile svolta a sinistra" : "Nel Lazio la situazione, rispetto alla Lombardia, è diversa. Ho convocato anche per il Lazio un'assemblea dei delegati regionali che mi hanno dato un mandato per trattare con il presidente Zingaretti, che ricordo che è in carica, per portare avanti politiche di sinistra". Lo ha detto Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, a Maria Latella a Sky TG 24, sottolineando come da Zingaretti possano arrivare ...

Regionali Lazio - Lombardi ai suoi : insieme possiamo farcela : Roma, 13 gen. (askanews) 'Siamo cittadini, con i nostri lavori, le nostre qualifiche, le nostre professionalità. Ma non basta più solo provarci. Ognuno di noi, fino al 4 marzo, ha un pezzettino di ...

Regionali - Liberi e Uguali dice no a Gori in Lombardia ma nel Lazio apre all'intesa con Zingaretti : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...