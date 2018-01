: Lazio furiosa: "basta antilotitismo, noi meglio dei cinesi" - CalcioWeb : Lazio furiosa: "basta antilotitismo, noi meglio dei cinesi" - GINGERUP : e quando vi dicevo di esonerarlo dopo quell'umiliazione contro la lazio la gente parlava di sfortuna, dopo la roma… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della, ha scritto oggi un lungo messaggio diffuso dal sito ufficiale laziale contro la presunta crociata anti-Lotito. “Scrivo queste considerazioni spogliandomi del ruolo di responsabile della S.S.e rientrando nei miei panni tradizionali di giornalista con lunga esperienza di analista politico alle spalle. Mi colpisce come la maggior parte dei giornalisti sportivi che seguono sui principali media nazionali le intricate vicende della Figc abbia scoperto che l’unico nesso di quanto sta avvenendo per la scelta del successore di Tavecchio al vertice del calcio italiano sia il cosiddetto “”. Cioè una alleanza tra le più diverse componenti della Figc non per un progetto di innovazione, di rilancio e di sviluppo dell’organismo che dirige e controlla lo sport più popolare ed amato del paese. Ma, molto più ...