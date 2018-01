Lavoro | Inps | in primi 11 mesi 2017 assunzioni stabili -5 | 2%

Inps - aumenta il Lavoro ma è precario : 23.08 In dieci mesi sono stati attivati,comprese le trasformazioni, 1,33 milioni di contratti a tempo indeterminato con un calo del 2,7% sullo stesso periodo 2016.Lo comunica l'Inps attraverso i dati dell'Osservatorio sul precariato. Le cessazioni di contratti stabili nello stesso periodo sono state lievemente superiori alle assunzioni (1.343.705). Nel complesso i nuovi rapporti di lavoro (fissi e a termine) nel periodo sono stati 5.919.509 ...

Per bloccare gli avvisi di pagamento dell'Inps sul Lavoro domestico basta un'autocertificazione : Mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico. È questo l'oggetto degli avvisi di accertamento che in questi giorni l'Inps ha fatto recapitare a oltre 200 mila famiglie italiane, generando confusione e sgomento, come nel caso di chi si è trovato di fronte richieste anche superiori ai 10 mila euro magari per rapporti di lavoro cessati da più di un decennio. Colossale errore o semplice attività di controllo? ...

Manovra - ok della commissione Lavoro alla riforma dell'Inps : Governo battuto : Via libera della commissione Lavoro della Camera a due emendamenti alla Manovra ma con il parere contrario del Governo. In un caso si tratta della proposta di riforma della governance Inps e Inail e ...

Inps : in nove mesi rapporti Lavoro stabili a 1 - 19 milioni : Roma, 23 nov. (askanews) Sono 1,19 milioni i contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati nei primi 9 mesi dell'anno, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto ...

Ha un Lavoro ma ogni mese l'Inps le versa 850 euro di disoccupazione : Nonostante abbia un lavoro a tempo l'Inps le versa ogni mese 850 euro di disoccupazione. È la surreale vicenda capitata ad una giovane donna di Carpi (Modena) con un contratto a tempo indeterminato nel settore della moda...

Jobs Act e accorpamento Ministero del Lavoro - Inps e Inail. Ispettori del Lavoro protestano in Prefettura : Tagli con il nuovo ente che riguardano anche gli emolumenti, perfino passati: "Non ci viene corrisposto a fine 2017 il salario accessorio maturato nel 2016, con il Ministero dell'Economia che ...

Pensioni - novità Inps - Boeri : Lavoro ai giovani o il sistema non regge Video : Dibattito sempre più acceso sulla fase due della riforma #Pensioni, novita' importanti attese per oggi, 13 dicembre, dall'incontro tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e i segretari delle organizzazioni sociali più rappresentative: Cgil, Cisl e Uil. Sicuramente senza giovani - ha detto il presidente dell'#Inps - il paese non ha futuro. La crescente disoccupazione giovanile mette a rischio non solo il futuro dei giovani di oggi che con ...

Steven ha il cancro - l'Inps sospende la malattia : 'Mi pagano i miei datori di Lavoro' : La forza di lottare, alla fine, si trova, specialmente se in 22 anni hai passato metà della tua vita a combattere con un tumore grave come il sarcoma di Ewing. L'entusiasmo e la determinazione di ...

Lavoro - l'Inps assume : dopo 10 anni nuovo concorso per mille laureati : Oggi indetto nuovo concorso INPS.Requisiti: laurea magistrale in economia,ingegneria gestionale o legge,certificato b2 inglese.Spargete voce - Tito Boeri (@Tboeri) 7 novembre 2017 La determina del ...

Le Iene Show - la storia di Steven : l'INPS gli sospende lo stipendio - il datore di Lavoro continua a pagarlo : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming sulla pagina web di Italia1 e on demand su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni martedì 7 ...