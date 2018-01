Lavoratori autonomi | per la Corte UE hanno diritto a indennità di disoccupazione

: RT @fabiobenati: Disoccupazione: anche ai lavoratori autonomi spetta l’assegno - rosaspinto : RT @fabiobenati: Disoccupazione: anche ai lavoratori autonomi spetta l’assegno - SZazzarini : RT @BusettoTania: I just saw ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI SPETTA L’ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE - Click to see also ? - robertolotito : RT @robertolotito: PADOAN HA CREATO UNA LEGGE BILANCIO 2018 FASULLA E BUROCRATICA VERSO TUTTI GLI ITALIANI, MA IN PARTICOLARE HA MASSACRATO… - CorrNazionale : Si tratta di 12.850 lavoratori autonomi e subordinati non stagionali, comprese le quote per le conversioni, e 18.00… - BusettoTania : I just saw ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI SPETTA L’ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE - Click to see also ? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Secondo ladi Giustizia UE, è incompatibile con ildell´Unione Europea, la condotta dello Stato membro che assicuri l’indennita' diaisubordinati, escludendo, invece, dal novero dei beneficiari quelli. Per non ledere i principi fondamentali di non discriminazione e di parita', viene quindi previsto che tutti i- non solo i dipendenti, quindi, ma anche gliall'indennita'. Ne discende, inoltre, che il concetto di «involontaria» può essere causato da «ragioni indipendenti dalla volonta' del soggetto interessato, come nel caso della recessione economica. Il cittadino di uno Stato membro, che non è più in grado di esercitare la propria attivita' come lavoratore autonomo VIDEO, hacomunque a mantenere lo status di lavoratore autonomo. Di conseguenza egli, a ...