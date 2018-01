Laura Pausini regala 20 secondi del suo nuovo singolo | la reazione dei fan

Laura PAUSINI/ Non è detto è il nuovo singolo in uscita il 26 gennaio : su Spotify in pre-ordinazione : LAURA PAUSINI, il nuovo singolo "Non è detto", in uscita il 26 gennaio, primo estratto del nuovo album "Fatti sentire" è già in preordinazione. Ecco come fare.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:15:00 GMT)

Festival di Sanremo 2018 : Laura Pausini e Biagio Antonacci ospiti. Ecco gli altri nomi attesi all’Ariston : Biagio Antonacci, Laura Pausini Sugli ospiti del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni era stato di poche parole. I nomi trapelati sui giornali? “Noi li confermiamo tutti, vediamo se li confermano anche loro” aveva affermato, alludendo a trattative ancora in via di conclusione. Ora, però, lo stesso direttore artistico della kermesse ha iniziato a sbottonarsi, confermando la presenza all’Ariston di Laura Pausini, attesa ...

Svelata la tracklist del nuovo album di Laura Pausini - in radio dal 26 gennaio con Non è detto : La tracklist del nuovo album di Laura Pausini è finalmente rivelata. L'artista di Solarolo ha voluto dare la sua ultima anticipazione attraverso i filtri Instagram, che hanno celato le 14 tracce che andranno a comporre il nuovo disco di inediti di prossima uscita. Curiosamente, Fatti sentire non compare nella tracklist che Laura Pausini ha affidato alle pagine di Instagram. La prima della lista è comunque Non è detto, brano con il quale ...

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2018 - confermati Laura Pausini e Biagio Antonacci : confermati i primi ospiti del Festival di Sanremo 2018. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato alcuni nomi che da settimane circolavano in rete come papabili super ospiti del prossimo Festival di Sanremo. Il direttore artistico Claudio Baglioni, durante la tradizionale conferenza stampa di presentazione del Festival lo scorso 9 gennaio, non ha confermato né smentito alcun nome, lasciando ancora ogni dubbio su chi fossero gli ospiti ...

Laura Pausini - Fatti sentire è il nuovo album : quando esce e altre news : La cantante Laura Pausini rivela il titolo del prossimo album “Fatti sentire” La cantante Laura Pausini decide di rivelare il titolo del suo prossimo album “Fatti sentire” attraverso il suo profilo social di Instagram. La bella romagnola pubblica la futura copertina del suo album in cui viene ritratta di spalle, con una giacca di jeans […] L'articolo Laura Pausini, Fatti sentire è il nuovo album: quando esce e altre ...

Annunciati la cover e il titolo del nuovo album di Laura Pausini dopo il singolo Non è detto : Il nuovo album di Laura Pausini è finalmente ufficiale. dopo l'annuncio del nuovo singolo che segna il suo ritorno in radio, l'artista di Solarolo ha sciolto le riserve su quello che sarà il titolo del disco, regalando anche un'anteprima della copertina che andrà a corredo del lavoro. Fatti sentire è il titolo scelto dall'artista per la sua nuova espressione discografica, che arriverà sul mercato nelle prossime settimane. Il disco sarà ...

Non è detto : Laura Pausini torna in grande stile : Laura Pausini è la donna dei record: prima donna italiana ad aver cantato a Sansiro, prima donna ad aver raddoppiato la data a Sansiro nel 2016, milioni e milioni di dischi venduti in tutto il mondo e concerti da record ovunque. Dopo il successo di Simili e del "Simili tour" che l'ha vista protagonista nei maggiori stadi italiani e nei palazzetti di tutto il mondo, ha trionfato a "La Voz Mexico" con Luiz Adrian, concorrente del suo team. Nel ...

Svelato il mistero del titolo del nuovo singolo di Laura Pausini con la data d’uscita : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista di Solarolo ha sciolto le riserve su quello che sarà il titolo del prossimo brano, pubblicando una sua immagine di spalle direttamente sulla pagina ufficiale a lei dedicata. Il titolo scelto è Non è detto, così come suggeriva l'acronimo che in queste settimane è circolato sui canali social ufficiali dell'artista che si è divertita a tenere sulle spine i suoi fan con una ...