Land Rover Works V8 | ultimo atto per la Defender

Jaguar Land Rover - Nuovi investimenti per la guida autonoma : Il Gruppo Jaguar Land Rover ha annunciato Nuovi investimenti mirati allo sviluppo dei futuri sistemi di guida autonoma. L'azienda britannica ha messo sul piatto tre milioni di dollari per finanziare le ricerche della start-up americana Voyage, ufficializzando anche la futura apertura di un centro ricerche in IrLanda.Software irLandesi e partnership americane. Sarà Shannon, una città dell'IrLanda occidentale famosa per la presenza di svariate ...

Defender Works V8 - 400 CV per i 70 anni della Land Rover : Sono ormai passati due anni da quando l'ultimo esemplare della Land Rover Defender è uscito dalle linee produttive di Solihull. La Casa britannica aveva infatti annunciato che, dopo oltre due milioni di esemplari venduti, la Defender sarebbe andata in pensione per lasciare spazio a una nuova generazione. Per celebrare i 70 anni del marchio, tuttavia, la Land Rover ha riportato in vita, seppur in serie limitata, il mito Defender, dotando i 150 ...

Jaguar Land Rover : nel 2018 a Shannon verrà aperto un centro sviluppo software da 20 milioni di sterline : Jaguar Land Rover a Shannon aprirà un centro di sviluppo software da 20 milioni di sterline che garantirà 150 posti di lavoro Credit: Shannon Property Group Jaguar Land Rover ha confermato che nel ...

Bufera in Cina - Richiamate 9 mila Jaguar Land Rover : ecco i motivi : Dal 19 gennaio verranno Richiamate dalla Cina quasi 9 mila Jaguar Land Rover a causa di alcuni difetti di fabbrica A partire dal 19 gennaio, Jaguar Land Rover China richiamerà 8.952 veicoli importati ...

Airbag difettosi : Jaguar Land Rover richiama 8952 veicoli : Jaguar Land Rover China richiamerà, a partire dal 19 gennaio, 8.952 veicoli importati nel 2013 della Jaguar XF fabbricati tra il 19 giugno 2012 e il 1 ° ottobre 2013 a causa di Airbag difettosi. Secondo quanto reso noto, i generatori di gas degli Airbag potrebbero rompersi quando gli Airbag si aprono, e potrebbero causare lesioni ai passeggeri. La casa automobilistica controllerà tutti i veicoli interessati e sostituirà gratuitamente le parti ...

Land Rover - Primi test invernali per la nuova Defender : La Land Rover ha per la prima volta portato allo scoperto un prototipo della futura Defender. Per il momento si tratta di un muletto camuffato con elementi di altri modelli del gruppo, ma appare evidente che il collaudo sia in realtà dedicato a una piattaforma inedita.Carrozzeria "fake". Le proporzioni sono decisamente insolite: il passo corto, la portiera posteriore praticamente virtuale, l'altezza da terra maggiorata e i pneumatici ...

Flotte aziendali - La nostra intervista a Fabrizio Falcombello (Jaguar Land Rover) : Questo momento di cambiamento viene però vissuto dal mondo business come un periodo in attesa di definizione, soprattutto per quanto riguarda le car policy delle grandi aziende che hanno maggiormente ...

Flotte aziendali - La nostra intervista a Fabrizio Falcombello (Jaguar Land Rover) : Nel corso del 2017, la Jaguar ha immatricolato in Italia 5.308 vetture, con una crescita dell8% sullanno precedente e una quota di mercato pari allo 0,27%; le Land Rover sono state, invece, 18.673, leggermente in calo (-0,64%) sul 2016, per una quota dello 0,95% (tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco la nostra intervista a Fabrizio Falcombello Musumeci Greco, Jaguar-Land Rover Corporate sales manager.Quali novità presenterete nel 2018 di ...

Jaguar Land Rover - Vendite in aumento del 6 - 5% nel 2017 : Jaguar e Land Rover chiudono il 2017 con un aumento delle Vendite del 6,5% rispetto all'anno precedente malgrado quelle che la stessa Casa britannica che riunisce i due marchi definisce come "le difficili condizioni di alcuni mercati". E a dimostrarlo è il rallentamento della crescita negli ultimi mesi dell'anno. Se negli ultimi tre mesi del 2017 le Vendite sono salite del 3,5%, a dicembre sono migliorate di appena lo 0,6%. Quello ...

A Jaguar Land Rover il premio 'Companybest 2017' : L'Azienda detiene anche un invidiabile record di crescita ed espansione, connesso a solidi risultati finanziari nonostante le difficili condizioni dell'economia''. Nel commentare il riconoscimento, ...

Auto : Land Rover celebra 70 anni ad Automotoretrò : ... mentre un'area di test drive sarà predisposta nel piazzale di fronte all'Oval, che ospita la 9a edizione di Automotoracing, la kermesse che esplora il mondo delle corse e delle alte prestazioni. ...

Land Rover Discovery - La Suv in versione van per il mercato inglese : La Land Rover presenta la nuova Discovery Commercial. Si tratta di un allestimento van derivano dalla Discovery, già offerto in passato sul mercato inglese, che sarà proposto nelle due varianti diesel 2.0 SD4 240 CV e 3.0 TD6 258 CV. I clienti potranno ordinare la Discovery Commercial a partire da 48.695 sterline tasse incluse, pari a circa 55.300 euro al cambio attuale. Via la seconda e terza fila. La Discovery mantiene intatte tutte le ...

Il mondo Land Rover? Ora potete scoprirlo anche viaggiando fra le pagine del nuovo magazine : ... che ne hanno messo a punto i contenuti e l'aspetto, Experience magazine Italia, la rivista dedicata agli appassionati del mondo Land Rover, è ufficialmente 'partita', alla scoperta del mondo del ...

Il mondo Land Rover è ancora più bello visto viaggiando fra le pagine del nuovo magazine : ... che ne hanno messo a punto i contenuti e l'aspetto, Experience magazine Italia, la rivista dedicata agli appassionati del mondo Land Rover, è ufficialmente 'partita', alla scoperta del mondo del ...