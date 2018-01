L' allarme di Padoan | Troppi giovani lasciano l' Italia

Banche - Padoan poi Visco e Ghizzoni. Dopo Boschi Commissione vira su Renzi. L’allarme di Palazzo Chigi e del Colle : Il ministro Padoan, poi Visco e Ghizzoni. La settimana che si apre, con quel trittico di audizioni, rischia di far deflagrare del tutto il clima politico intorno al tema Banche e di consacrare ad arena politica la stessa Commissione in Senato chiamata a far luce sui dissesti del credito. Con buona pace delle raccomandazioni ormai quotidiane del suo presidente, Pier Ferdinando Casini. Se l’audizione del ministro dell’Economia Padoan di lunedì ...

Legge di bilancio - l’allarme dell’Anci : “C’è il rischio riduzione servizi ai cittadini”. Ma Padoan : “Non ci sono tagli a enti locali” : Per l’Anci c’è il rischio di “gravosissimi tagli indiretti” che potrebbero pesare per “un miliardo” sui bilanci dei Comuni. Per il ministro dell’Economia, invece, “non hanno subito tagli”. Davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, il sindaco di Bari Antonio Decaro e Pier Carlo Padoan hanno visioni profondamente riguardo al capitolo della Legge di bilancio dedicato agli enti ...