La Top10 dei calciatori più pagati al mondo | c’è clamorosamente Pellè | Cristiano

(Di giovedì 18 gennaio 2018)Ronaldo e’ il sesto giocatore piu’ pagato al. Messi, Tevez, Neymar, Oscar e Lavezzi superano in questa speciale classifica il cinque volte vincitore del pallone d’oro. In una situazione di questo tipo, anche chi non riesce ad immaginare un Real Madrid senza il portoghese, puo’ cominciare a pensarci seriamente. Ronaldo chiede un sostanzioso aumento d’ingaggio al suo contratto rinnovato 14 mesi fa fino al 2021 (a 21 milioni di euro netti a stagione), i blancos al momento sembrerebbe non vogliano affrontare il problema. Nel frattempo, pero’, in questi 14 mesi sono cambiate e successe tante cose, prima tra tutte il passaggio di Neymar al Psg per una cifra (222 milioni) che al momento e’ la piu’ alta mai pagata per un trasferimento e che ha portato a riconoscergli un ingaggio di 36 milioni all’anno per cinque stagioni. ...