La storia dei Bacha-bazi - i bambini umiliati e abusati dai potenti : Sembra non voler cessare il fenomeno degli Bacha-bazi, i bambini per gioco. Sono delle vere e proprie vittime di pedofilia in Afghanistan e la cosa che più stupisce è che è tollerato. I Bacha-bazi sono bambini che hanno solitamente tra gli 8 e i 14 anni, arrivano da famiglie povere, che non hanno nulla da perdere e vengono comprati, certe volte rapiti, da potenti disumani che li travestono con abiti da donna, li fanno ballare e abusano di loro. ...

Il nostro tatro dei sogni. La grande storia dello Stadio Olimpico : Lo Stadio Olimpico è un vecchio amico al quale i romani e gli italiani sono legati dall'affetto più profondo. Ha i capelli bianchi e qualche ruga, ma questi sono dettagli insignificanti. Perché quando ...

La storia dei mondiali di calcio su History : In occasione della Coppa del Mondo 2018, A+E Networks International annuncia History of Football: dal 28 …

Pronto a riaprire il monastero yoga dei Beatles dove i «Fab Four» fecero la storia della musica : Alla vigilia del White Album i Beatles volarono a Rishikesh in India a far meditazione in un ashram assieme a chitarre, nastri magnetici, gin, hascish e scorte di fagioli Heinz. Correva l'anno 1968, mancava un lato dell'lp, e Harrison (che aveva convinto gli altri tre a darsi alla meditazione trascendentale) era diventato un discepolo del Maharishi e di Ravi Shankar, il re del sitar. Un invasato. Con loro una corte dei miracoli ...

In arrivo la mostra dei Pink Floyd a Roma - Their Mortal Remains è un viaggio sensoriale nella storia della rockband : info date e biglietti : In arrivo nel nostro Paese Their Mortal Remains, la mostra dei Pink Floyd a Roma. Approda nella capitale italiana l'esposizione dedicata alla rock band britannica, in occasione del cinquantesimo anniversario dal debutto nel mercato discografico nel 1967 con l'album The Piper At The Gates Of Down. La mostra dei Pink Floyd a Roma è la prima tappa del viaggio a ritroso del gruppo, alla scoperta della carriera di successo della band di David ...

La storia dei Jizu : ... una bellissima fiaba antichissima giunta fino a noi dal mondo fantastico del C'era una volta o meglio Mukashi Mukashi aru tokoro ni C'erano una volta un nonno e una nonna. Il nonno, per guadagnarsi ...

L'ex sindaco di Roma Ignazio Marino storia buffa dei 28 mesi del "Marziano" tra sogni e cadute : Messia quando entrò in Campidoglio, amministratore naive delle pratiche amministrative. Capitano con istinti da suicidio politico nei marosi delle polemiche, innovatore nelle battaglie che l'hanno ...

Cast e personaggi di Romanzo Famigliare : con Guido Caprino - Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini la storia dei Liegi : Un Cast corale per interpretare i personaggi di Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Rai1 diretta da Francesca Archibugi: il family drama di Rai Fiction con Guido Caprino, Vittoria Puccini, la giovane Fotinì Peluso e la partecipazione di Giancarlo Giannini debutta lunedì 8 e martedì 9 gennaio con le prime due puntate. Ad animare questo feuilleton moderno ambientato a Livorno, con l'Accademia Navale sullo sfondo, c'è un ricco Cast di volti ...

L’incredibile storia del papà dei Diavoliche da operaio diventò un immortale : Il papà del Milan arrivava da Nottingham come Robin Hood, era nato nel retrobottega del padre macellaio, fumava in continuazione e aveva una fiaschietta di whisky vicino alla porta per tirarsi un po’ su nei momenti di bisogno.Si chiama Herbert Kilpin, fa il tecnico tessile, la sua fotografia più celebre lo ritrae con la maglia rossonera a strisce strette strette, la coppoletta in testa e la mano sul fianco. La sua prima squadra si ...

The Danish Girl in tv : la storia di uno dei primi transgender del '900. : The Danish Girl Una storia di amore e comprensione quella fra Lili e Gerda: lui tenterà di diventare donna, finendo per rischiare la sua stessa vita, seconda serata Canale 5 The Danish Girl: streaming e diretta L'appuntamento è fissato per stasera in tv, in seconda serata, sugli schermi di Canale 5 alle ore 23.20, in alternativa è possibile seguire il film anche in diretta straming sul ...

"Vogliamo tornare in fabbrica" - la storia dei 5 operai pagati dalla Fiat per stare a casa : "pagati per stare a casa" . Questa è la situazione in cui sono costretti cinque metalmeccanici della Fiat che percepiscono lo stipendio pieno senza effettuare neppure un'ora di lavoro. "Una situazione ...

Segregata a 9 anni nel bunker dell’orco - la storia di Katie : “Voleva dei bambini da me” : Segregata a 9 anni nel bunker dell’orco, la storia di Katie: “Voleva dei bambini da me” Pedofilo con precedenti per molestie, John Esposito aveva progettato e scavato la botola sotto il proprio appartamento per segregare la piccola Katie, 9 anni. Dopo 17 giorni dal rapimento si è consegnato da solo alla polizia: “L’amavo, volevo dei […] L'articolo Segregata a 9 anni nel bunker dell’orco, la storia di Katie: “Voleva dei bambini ...