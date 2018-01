La McLaren sarà presentata il 23 febbraio

McLaren controcorrente - Non ci sarà nessuna Suv : Mentre tutti i principali costruttori di supercar si lasciano sedurre dal fascino e dai numeri di vendita delle Suv, ce nè uno che, invece, rimane impassibile. Si tratta della McLaren, che ha dichiarato in maniera piuttosto netta di non essere per niente interessata alla realizzazione di una Sport utility ad alte prestazioni. Una posizione coraggiosa, da sostenere proprio nel momento in cui la Lamborghini ha appena lanciato la Urus, l'Aston ...