Koulibaly punta lo scudetto | “Possiamo fare qualcosa di grande”

Napoli-Shakhtar Donetsk - le probabili formazioni : le ultime notizie. Chiriches rimpiazza Koulibaly - Maggio la spunta su Mario Rui : Il Napoli, schiacciasassi in campionato, è già con le spalle al muro in Champions: questa sera allo stadio San Paolo della città campana sarà necessario, per tenere vive le speranze di qualificazione, vincere per 1-0 o con due reti di scarto contro lo Shakhtar Donetsk. La debacle dell’andata in terra ucraina è in pratica la causa principale di questa situazione di classifica, per cui il Napoli ha davvero poche combinazioni per centrare il ...