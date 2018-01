Koulibaly | “La Juve contro di noi si difende in 11 | firmerei a vita col Napoli”

: RT @IntenditoreJuve: #Koulibaly, intervistato, dice che rimarrà a Napoli solo se gli faranno un buon contratto. Ma per i napoletani lui ama… - fulvio_fiorito : RT @IntenditoreJuve: #Koulibaly, intervistato, dice che rimarrà a Napoli solo se gli faranno un buon contratto. Ma per i napoletani lui ama… - LuFiola : @GCeddia @annatrieste @kkoulibaly26 @Gazzetta_it Non è questione che a parlare sia Koulibaly, a Napoli ci sono tant… - djrenyx : RT @marcoazzi66: Reina, Koulibaly, Albiol, Ghoulam, Callejon, Mertens, Higuain: tutti presiall'estero, dribblando il #mercato italiano. Di… - AlbaEmilian : RT @Gazzetta_it: Ecco la prima pagina della Gazzetta dello Sport: ? Inter, aspettando Rafinha, spunta Sturridge ? Koulibaly: "Napoli, ti de… -

Leggi la notizia su ultimecalcionapoli

(Di giovedì 18 gennaio 2018) È tra i migliori del Napoli, e non solo da questa stagione, e risulta anche essere il calciatore più impiegato da Maurizio Sarri. Per Kalidouè arrivato il momento di vincere qualcosa di grosso con la maglia azzurra: “Anche per questo rinnoverei subito il contratto con la società. Se l’accordo fosse buono non avrei … L'articolo: “Ladi noi siin 11,col Napoli” proviene da ultimecalcionapoli.it.