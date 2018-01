Kazakistan | un autobus prende fuoco

Kazakistan - autobus in fiamme : morte 52 persone : È drammatico il bilancio di un incidente avvenuto oggi in Kazakistan , dove un autobus si è incendiato causando la morte di 52 persone . Il dramma si è verificato nella parte nordoccidentale del Paese, nel distretto di Irgiz (regione di Aktobe). A renderlo noto è stato il ministero dell'Interno ad Astana. Soltanto cinque persone miracolosamente sono riuscite a mettersi in salvo. I giornali locali riferiscono che sull' autobus si trovavano ...

