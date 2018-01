Kate Middleton nelle vesti di una sportiva

Kate Middleton e quel privilegio particolare che Meghan non ha : "La fidanzata di Harry non può farlo..." : LONDRA - Kate Middleton e Meghan Markle sono ormai le regine indiscusse del gossip. Le due prime donne "si contendono" la palma di "fashion influencer" britannica e mondiale. Ma,...

Kate Middleton - mamma globetrotter : Ad aprile diventerà mamma per la terza volta, ma l’agenda di Kate Middleton continua ad essere fitta. L’ultima uscita pubblica l’ha vista al fianco del marito William, a Coventry, che nel 2021 sarà citta britannica della cultura. Bombardata durante la Seconda guerra mondiale, la cattedrale di San Michale conserva fiera le sue ferite, ed è proprio da qui che è iniziata la visita dei duchi di Cambridge nella tarda mattinata del ...

Con queste foto Meghan Markle ha dimostrato (ancora una volta) di essere l'opposto di Kate Middleton : Kensington Palace aveva iniziato pubblicando sui suoi canali social la foto con cui Kate Middleton e il principe William auguravano buon Natale ai sudditi britannici; poi, due giorni dopo, è stata la volta dell'altra coppia reale - quella formata da Meghan Markle e Harry -, che hanno posato per Alexi Lubomirski (noto per i suoi ritratti di celebrità) e realizzato così il book ufficiale del loro fidanzamento. A commentatori ...

Kate Middleton - che ci sa fare con i bambini : Inarrestabile Kate Middleton. Dopo la passeggiata al fianco di William e del principe Filippo a Sandringham di qualche giorno fa, eccola di nuovo presenziare un evento pubblico. La duchessa di Cambridge, alla terza gravidanza, ha fatto visita – senza il marito al seguito – alla Reach Academy Feltham, una scuola di Londra che collabora con la sua associazione benefica Place2Be. Kate è rimasta a casa giusto il tempo di festeggiare i ...

Kate Middleton : rivalità con la cognata Meghan? Video : E' nata per caso una rivalita' in casa Windsor? Le due presunte protagoniste di questa sospetta querelle sarebbero #Kate Middleton e #Meghan Markle. Apparentemente le due cognate sarebbero amiche, ma per alcuni non sarebbero così complici come vorrebbero dimostrare in pubblico. Da qualche settimana, il mondo intero si interroga sui reali rapporti tra la moglie di William e la fidanzata di Harry e futura duchessa di Sussex. I primi pettegolezzi ...

Kate Middleton - la duchessa di Cambridge compie 36 anni : ecco con chi ha festeggiato : Tanti auguri Kate Middleton! La duchessa di Cambridge compie oggi 36 anni e festeggia in attesa del terzo figlio. NEW: the Royal trio attended an engagement at Paddington...

Kate Middleton festeggia il compleanno con un party segreto (e solo 8 invitati) : Per festeggiare il suo 36esimo compleanno, Kate Middleton avrebbe organizzato un party segreto, aperto a soli 8 invitati. L'indiscrezione è apparsa su alcuni siti di gossip britannici, che hanno citato come fonti persone vicino alla duchessa di Cambridge e la sua segretaria che a Hello Magazine avrebbe confermato l'intenzione di mantenere i festeggiamenti privati. La moglie del principe William è in attesa del suo terzo figlio, per ...

Kate Middleton : dieci segreti beauty da duchessa : Dopo il primo anno di matrimonio con William, lo attendavamo tutte. Dopo la nascita del principino George, ci abbiamo sperato fortissimamente. Ma soprattutto dopo l’arrivo di Charlotte, ne eravamo stra-convinte. E, invece, a Kate Middleton, che oggi compie 36 anni, l’idea di un cambio di look radicale non le è mai passato per la testa. Forse è scritto nel codice reale o forse, più semplicemente, lei si piace così. Sta di fatto che ...

Principessa Charlotte : primo giorno di asilo per la figlia di Kate Middleton e del Principe William : Qualche mese fa, il fratello George aveva iniziato le scuole elementari: oggi è toccato alla Principessa Charlotte affrontare il primo giorno di asilo! The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. The photograph shows The Duke and Duchess of Cambridge with their two children at Kensington Palace. It was taken earlier ...

Kate Middleton - pancione e candeline : George, 4 anni, Charlotte, 2, e papà William. Gli invitati alla festa di compleanno di Kate Middleton saranno tre o poco più. La duchessa di Cambridge spegne le sue candeline il 9 gennaio e quest’anno sono 36, la stessa età che al momento ha la quasi cognata Meghan Markle. L’importante giornata i quattro la trascorreranno a Kensington Palace, dove è in programma «una piccola festa, assolutamente privata». Può darsi, però, che al ...

OROSCOPO 2018 - CAPRICORNO/ Paolo Fox - il segno di Kate Middleton : prossimi mesi positivi : OROSCOPO 2018 di Paolo Fox: CAPRICORNO, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno del cantautore Marco Mengoni.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Melania Trump è più famosa di Kate Middleton e Beyoncé : Agli americani è stata posta questa domanda: "Quale donna, di cui hai letto o sentito e che vive oggi in qualche parte del mondo, ammiri di più? E qual è la tua seconda scelta?". La più nominata è ...

Kate Middleton veste italiano - il cappotto della messa di Natale viene da Prato : "Quando il tessuto è arte..." : La tradizionale messa di Natale a Sandringham è una di quelle occasioni in cui tutta la famiglia reale si riunisce e si mostra al pubblico: guai, allora, a non vestire impeccabilmente. Lo sa bene Kate Middleton, ormai avvezza all'etichetta, che proprio in occasione della visita nella campagna nel Norfolk del 25 dicembre ha sfoggiato un capotto a quadri elegante e di prestigio. Come racconta La Nazione, del resto, la lana con cui è ...

Kate Middleton fa acquisti a Prato. "Capita quando il tessuto è un'arte" : Prato, 29 dicembre 2017 - La moglie del principe William fa acquisti a Prato. La bella Kate Middleton non ha nulla da invidiare in fatto di eleganza e stile e in parte - almeno durante la tradizionale ...