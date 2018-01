Kalidou Koulibaly Napoli news | il difensore senegalese | voglio rimanere qui il più a

Kalidou Koulibaly / Napoli news - il difensore senegalese : ecco cosa penso su Simone Verdi : KALIDOU KOULIBALY, Napoli news: il difensore senegalese ha svelato quello che pensa su Simone Verdi che ha deciso di non vestire la maglia degli azzurri in questa sessione di calciomercato(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:32:00 GMT)

Koulibaly - l’agente : “Kalidou vuole giocarle e vincerle tutte. Obiettivo scudetto” : È un Napoli a due volti quello ammirato in questa prima parte di stagione. Infallibile e a tratti spettacolare in campionato e irriconoscibile in Coppa. Dopo la delusione dell’eliminazione dalla fase a gironi di Champions League, il club azzurro ha infatti salutato anzitempo anche la Coppa Italia. La squadra di Sarri, uscita sconfitta per 2-1 […] L'articolo Koulibaly, l’agente: “Kalidou vuole giocarle e vincerle tutte. ...

Koulibaly - l’agente : “Kalidou vuole giocarle e vincerle tutte. Obiettivo scudetto” : È un Napoli a due volti quello ammirato in questa prima parte di stagione. Infallibile e a tratti spettacolare in campionato e irriconoscibile in Coppa. Dopo la delusione dell’eliminazione dalla fase a gironi di Champions League, il club azzurro ha infatti salutato anzitempo anche la Coppa Italia. La squadra di Sarri, uscita sconfitta per 2-1 […] L'articolo Koulibaly, l’agente: “Kalidou vuole giocarle e vincerle tutte. ...

Bruno Satin (agente Koulibaly) : “Kalidou è felice a Napoli” : Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, è tornato a parlare del suo assistito in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio CRC: “Il Napoli è in corsa per obiettivi importanti, la cosa fondamentale è restare avanti in classifica a maggio. Kalidou sta crescendo ancora dal punto di vista della leadership. Sta giocando ad un […] L'articolo Bruno Satin (agente Koulibaly): “Kalidou è felice a Napoli” proviene da ...