Juventus | Marotta show | “sogno Cristiano Ronaldo ma…” | Cassano-Samp e la trattativa

Beppe Marotta (Juventus) ospite della puntata speciale di CalcioMercato su Sky Sport : Pensiero, tempo e parola. Sono questi i tre elementi fondamentali che da sempre animano CalcioMercato – L’Originale, il programma di Sky Sport che, tra acquisti e cessioni, informa e diverte il popolo del pallone con ritmo, autorevolezza e ironia. Dal 3 al 31 gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 HD, le trattative del mercato invernale passano in diretta dallo studio di A...

Calciomercato Juventus - Beppe Marotta a L'Originale : tutte le verità sul mercato bianconero : Beppe Marotta è l'amministratore delegato che (quasi) tutti i tifosi vorrebbero, e che stasera sarà ospite dalle 22.45 su Sky Sport 1 a Calciomercato L'Originale. Dove racconterà tutto sul mercato ...

Calciomercato Juventus : De Vrij-Ozil a zero? La risposta di Marotta : La Juventus si sta muovendo senza sosta in questa sessione di mercato invernale per programmare anche e soprattutto il futuro della formazione bianconera: l’ad Marotta, infatti, dopo aver messo a segno il colpo Emre Can e Praet per giugno, sta provando a scandagliare nuovamente la lista dei giocatori che a giugno si svincoleranno e quindi saranno acquistabili a parametro zero. Due profili che venivano spesso accostati alla Vecchia ...

Ozil alla Juventus? / Calciomercato news : prime manovre - Marotta studia il colpo a parametro zero : Ozil alla Juventus? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:22:00 GMT)

Calciomercato Juventus - contatti con il Verona : Marotta vuole bloccare Fares “il nuovo Ghoulam” : Calciomercato Juventus – La rosa della Juventus non ha bisogno di ritocchi e per questo Marotta e Paratici stanno già lavorando per l’estate. Bloccato Emre Can, che arriverà a giugno a parametro zero, il club bianconero ha messo gli occhi su Mohamed Fares, esterno sinitro dell’Hellas Verona. L’algerino è in grado di giocare sia da terzino basso sia largo a sinistra in un centrocampo a 4, per questo viene definitivo ...

Juventus - Gimenez in estate : clausola da 60 milioni - ma Marotta punta allo sconto : Juventus, Gimenez in estate: clausola da 60 milioni, ma Marotta punta allo sconto Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Gimenez- Prende forma la Juventus del presente, ma soprattutto quella del futuro. Come riportato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, Beppe Marotta e Fabio Paratici sarebbero pronti a puntare forte su Gimenez, difensore ...

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : blitz per chiudere un doppio colpo Video : Durante la sosta del campionato, i giocatori si riposano e i dirigenti lavorano incessantemente sul mercato. La #Juventus ha deciso di cedere Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04, ma è molto attiva anche in entrata. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno facendo un gran lavoro; il primo obiettivo per gennaio resta sempre Emre Can, ma è molto più probabile che il centrocampista del Liverpool arrivi a Torino a parametro zero nella prossima ...

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : blitz per chiudere un doppio colpo : Durante la sosta del campionato, i giocatori si riposano e i dirigenti lavorano incessantemente sul mercato. La Juventus ha deciso di cedere Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04, ma è molto attiva anche in entrata. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno facendo un gran lavoro; il primo obiettivo per gennaio resta sempre Emre Can, ma è molto più probabile che il centrocampista del Liverpool arrivi a Torino a parametro zero nella prossima ...

Juventus - Darmian nome nuovo sul taccuino di Marotta e Paratici : Juventus, Darmian nome nuovo sul taccuino di Marotta e Paratici Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Darmian nome nuovo – La Juventus ha necessità di rinnovare le corsie esterne in vista della prossima stagione. La scorsa estate è arrivato Mattia De Sciglio dal Milan: all’inizio in molti avevano storto il naso, ma le buone prestazioni del ...

Calciomercato Juventus - Emre Can non fa andare in ferie Marotta : TORINO - C'è una Juventus che non va in vacanza. Perché mentre staff tecnico e giocatori, come da regolamento, godranno di sette giorni di riposo, coloro i quali si occupano di mercato non andranno in ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta che delude i tifosi : Calciomercato Juventus – La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Cagliari, importanti indicazioni di Marotta in chiave mercato ai microfoni di Premium Sport: “la società ha fatto un mercato per il futuro, il presente è importante ma abbiamo fatto operazione come Bernardeschi, Bentancur e Douglas Costa per il futuro. Non avevamo bisogno di risposte immediate, e Allegri ne ha ponderato il loro utilizzo ed è il caso di ...

Juventus - Marotta : 'Dybala mai messo sul mercato' : Così l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta, ha dichiarato a Premium Sport: 'Il mercato di gennaio è definito di riparazione e noi, forse per fortuna o per bravura, siamo coperti ...

Juventus - Marotta : “Donnarumma? Meglio Szczesny” : L’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta, intervistato ai microfoni di Rai Sport, ha parlato a 360 gradi del momento della formazione bianconera alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, in programma questa sera alle ore 20:45. Leggi le Probabili Formazioni! L’ad non le ha mandate a dire analizzando tantissime tematiche in maniera approfondita, ma una su tutte ha catturato l’attenzione di ...

Marotta usa bastone e carota con Dybala : “Simbolo della Juventus? Ecco cosa dico” : Paulo Dybala è tornato ad essere protagonista nella Juventus dopo un periodo decisamente negativo. La ‘Joya’ ha realizzato una doppietta nel match con il Verona e sfornato un’ottima prestazione nel derby di Coppa Italia con il Torino, nonostante non sia arrivato il goal. Questa sera contro il Cagliari Allegri sembra orientato a lanciarlo nuovamente titolare, dandogli continuità. Intanto Marotta parlando dell’argentino ha ...