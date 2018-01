Isola dei Famosi 2018 | naufraghi in viaggio E Alessia Marcuzzi spiazza tutti

BIANCA ATZEI / Isola dei Famosi 2018 - "Mi sento strana - non vedo l'ora di partire" : BIANCA ATZEI confessa di piangere ancora per Max Biaggi prima della partenza per l'Isola dei Famosi 2018: la cantante confessa nuovi dettagli sulla fine del loro amore.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:50:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018/ Anticipazioni e news : Alessia Marcuzzi ringrazia Mara Venier e Daniele Bossari : ISOLA dei FAMOSI 2018, primo scontro tra Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani: ecco cosa è successo ad un passo dalla partenza verso l'Honduras, le news sulla conferenza stampa.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:03:00 GMT)

Guida all’Isola dei Famosi 2018 : la mystery edition : «Sarà un’edizione all’insegna del mistero», promette Alessia Marcuzzi, per il quarto anno di fila al timone del reality (forse) più impegnativo della tv: l’Isola dei Famosi. «Non lo dico solo per via di alcuni concorrenti (come il mago Giucas Casella o il sensitivo Craig Warwick), ma anche perché sull’isola in cui si troveranno i nostri naufraghi aleggia una strana atmosfera». Tutta colpa di una leggenda secondo la quale, ...

Jonathan Kashanian - dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi. Chi è : (Continua a leggere dopo la foto) Parliamo, non a caso, di un bambino nato in Israele da genitori iraniani e subito trasferitosi a Milano, giovanissimo, per inseguire il sogno di sfondare nel mondo ...

Isola dei famosi 2018 - televoto : tutte le modalità : L’Isola dei famosi 13, televoto. Come si votano i concorrenti in nomination? Ecco le 4 possibilità offerte per i telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Isola dei famosi 2018, televoto tramite App Mediaset Fan Chi ha già scaricato sul proprio smartphone o tablet l’applicazione gratuita Mediaset Fan vede il pulsante […] L'articolo Isola dei famosi 2018, televoto: tutte le modalità proviene da Gossip e ...

Alessia Marcuzzi lancia 'L'Isola dei famosi' : 'Sarà piena di sorprese' : Lunedì 22 gennaio su Canale 5 riprenderà un'altra stagione de 'L'isola dei famosi' e al timone del programma, per il quarto anno consecutivo, ci sarà Alessia Marcuzzi. Inviato sull'isola il simpatico ...

Isola dei famosi 2018 : kit di sopravvivenza dei concorrenti - cosa possono portare e cosa è vietato : cosa possono portare sull’Isola dei famosi i concorrenti-vip? Ecco il kit di sopravvivenza estratto dal regolamento ufficiale. Il reality show di Canale 5 inizia lunedì 22 gennaio ed è condotto da Alessia Marcuzzi. Isola dei famosi 2018, cosa possono portare i naufraghi Ai partecipanti è consentito un kit personale che può contenere esclusivamente i seguenti […] L'articolo Isola dei famosi 2018: kit di sopravvivenza dei concorrenti, ...

Isola dei Famosi 2018 : Nadia Rinaldi : Nadia Rinaldi Nadia Rinaldi partecipa all’Isola dei Famosi 2018 fresca di un super dimagrimento. L’attrice, che negli anni ha fatto della morbidezza il suo punto di forza, ha finalmente concluso il lungo percorso che l’ha portata a perdere 80 kg e si prepara a sfoggiare il suo nuovo fisico sulle spiagge dell’Honduras: “E’ una grande occasione di lavoro per me”, ha dichiarato. “Mi mancheranno il mio ...

Bianca Atzei prima di partire per l'Isola dei Famosi : 'Piango ancora per Biaggi' : Tra poco comincerà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Il reality comincerà precisamente lunedì 22 gennaio e, a condurlo, ci sarà come sempre Alessia Marcuzzi. Tanti i naufraghi che parteciperanno a questa nuova avventura. Tra tutti ci sarà anche la cantante Bianca Atzei che ha deciso sorprendentemente di fare quest’esperienza televisiva. L’ultimo periodo per lei non è stato per nulla facile. La Atzei infatti ha dovuto far fronte alla ...

Isola dei famosi 2018 : appuntamenti in tv - sito ufficiale - social network - App : L’Isola dei famosi 13: ecco tutti gli appuntamenti in tv. Come seguire il reality show tra prima e seconda serata, daytime, sito ufficiale, App e social network. Isola dei famosi 2018: dove e quando va in onda Il reality show, condotto da Alessia Marcuzzi, avrà diverse “finestre” nei palinsesti Mediaset. Prima serata in diretta il […] L'articolo Isola dei famosi 2018: appuntamenti in tv, sito ufficiale, social network, ...

Isola dei Famosi - scoppia la lite tra i naufraghi in aeroporto : L'"Isola dei Famosi" non è ancora cominciata ma tra i naufraghi è già scoppiata la prima...

Isola dei famosi 2018 : scatola misteriosa - naufraghi ripresi in villa prima dello sbarco - due nuovi concorrenti : L’Isola dei famosi 13 è stata presentata in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni, le novità nel meccanismo e il riepilogo del cast. L’Isola dei famosi 2018, arriva la scatola misteriosa La nuova Isola dei famosi, in onda da lunedì 22 gennaio su Canale 5, non sarà solo una sfida per la ricerca del cibo ma […] L'articolo Isola dei famosi 2018: scatola misteriosa, naufraghi ripresi in villa prima dello sbarco, due nuovi ...