Isola dei famosi ' 18 | i naufraghi sono partiti | scontro in aeroporto e flirt

: @Agenzia_Ansa NINO DANGELO. Se mi volete a l'isola dei famosi....prima fatemi famoso...e poi concretizzate una sostanziosa offerta. - antonio24121942 : @Agenzia_Ansa NINO DANGELO. Se mi volete a l'isola dei famosi....prima fatemi famoso...e poi concretizzate una sostanziosa offerta. - eyesofenji : @MonicaEAC Chiami bimbiminkia dei ragazzi che si sono fatti strada da soli, senza talent e segui l'isola dei Famosi… - ProcopioPaolo : RT @_TexWiller_: Se vi trovate nella sud Sardegna uno dei litorali più spettacolari è questo! L'isola Serpentara, all'interno dell'area nat… - Tommaso25904390 : RT @NeydaMaggio: "Nel mar delle Tenebre quando il sole svanirà alla fine del viaggio e del tempo, una luce mirabile occuperà lo sguardo e g… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) L'deista per tornare sul piccolo schermo della rete di Canale 5 con una nuova, sorprendente e fiammeggiante edizione. In data lunedì 22 gennaio 2018 sarà trasmessa la prima puntata serale del reality che sancirà l'inizio di una grande avventura per tutti i concorrenti sbarcati sull'. Gli aspiranti, ieri (in data 17 gennaio) e, a quanto pare, come ci fa sapere la fonte "Bollicine Vip", sarebbe già scoppiato il primoin aereo tra due concorrenti: chie cosa è successo? Scopriamolo insieme leggendo le indiscrezioni riportate di seguito. L'dei2018: prime lamentele intra due naufraghe Il cast ufficiale della nuova edizione dell'deiè partito per cominciare un lungo percorso in Honduras. Durante la partenza, però, si sarebbe già presentato un problema tra due concorrenti: parliamo di Francesca ...