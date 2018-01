Intervista di Rebecca Mais a Matteo Capelli e al suo enigmatico ed onirico “Grahamandaville” : “Al contrario del solito, per lui sinonimo di un avvilito disincanto, si sentiva bene. Aveva la mentre sgombra, il corpo leggero, la pace nel petto. Benché l’anima fosse in subbuglio a causa del salto nel vuoto compiuto, un atto coraggioso e radicale, gradiva il caos primordiale nel quale si erano ritrovati a sguazzare i suoi […]

Intervista di Rebecca Mais a Matteo Nunner e al suo “Il peccato armeno - ovvero la binarietà del male” : “Claude-Henri percepiva ciascuna emozione incrementata in modo esponenziale. Ogni minima gioia della vita centuplicata. E così anche per il dolore. Questo l’ovvio contrappasso.” Questa è la storia di Claude- Henri, armeno, alle prese con la vita in tutte le sue complicazioni e con le avvisaglie di quello che sarà uno dei più terribili genocidi della […]