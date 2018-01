Inter | tra Ronaldo e il futuro | ' Rifaremo San Siro'

Liverpool preso d’assalto per Sturridge : non solo l’Inter sul centravanti : Il Liverpool avrebbe respinto l’offerta del Siviglia per prendere in prestito Daniel Sturridge per il resto della stagione. Secondo il “Daily Mail”, infatti, il nazionale inglese potrebbe essere autorizzato a lasciare Anfield in questa finestra di mercato solo se il Liverpool ricevera’ un’adeguata offerta. Il Siviglia, che era interessato a Sturridge gia’ dalla scorsa estate, ha proposto di prenderlo per il ...

L’ad dell’Inter Antonello a 360° : gli obiettivi del club - il mercato e le strategie di Suning : L’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’ in cui molti temi riguardanti il club nerazzurro a cominciare dal progetto che l’Inter sta perseguendo per questa stagione: “La crescita deve essere organica dal punto di vista commerciale per arrivare a una ‘destagionalizzazione’ dei risultati. Come per il Manchester United: se un anno non centra ...

Intervista D'Alema - le repliche del Pd. Orlando : "Governo del presidente? Senza la destra" : Andrea Orlando, Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, dice no all'inciucio. "Sarebbe interessante sapere cosa intende D'Alema per governo del presidente - afferma -. Dietro questa formula si può dire tutto e nulla, si possono celare maggioranze che a mio avviso sono naturali e praticabili". Ma sul fatto che D'Alema abbia parlato di "tanti partiti attorno a obiettivi molto limitati", Orlando risponde: "Allora non è il Pd ...

Australian Open 2018 : il sogno di Lorenzo Sonego si Interrompe al secondo turno. L’azzurro ko contro Gasquet in tre set : Il sogno di Lorenzo Sonego si interrompe al secondo turno degli Australian Open 2018. Il giovane azzurro, proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto dal francese Richard Gasquet (n.31 del mondo), con il punteggio di 6-2 6-2 6-3 in 1 ora e 56 minuti di partita. Un match gestito magistralmente dal transalpino, forte della sua esperienza, approfittando di tutti i passaggi a vuoto dell’italiano per far propri la vittoria e ...

L'ad Antonello : "Inter - stai tranquilla! Zhang vuol volare alto. Obiettivo Champions - 150 mln per San Siro" : Il dirigente nerazzurro: "Il ritorno in Champions produce un ritorno economico e spinge il marchio Inter"

Un anno fa la tragedia di Rigopiano : ricordo e commemorazioni - “profonda ferita per il Paese Intero” : Un anno una valanga ha distrutto l’hotel Rigopiano a Farindola (Pescara), provocando la morte di 29 persone: oggi è il giorno della commemorazione, con eventi promossi dal Comitato Vittime che riunisce superstiti e familiari delle persone che hanno perso la vita nella tragedia. Nella mattinata è in programma un momento di raccoglimento e preghiera, in forma privata, e un corteo con fiaccolata fino alla chiesa parrocchiale dove ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 18 gennaio in diretta : Inter su Sturridge e verso Rafinha - no Strootman alla Juve : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 18 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra diretta LIVE testuale. Le trattative di ieri (17 gennaio) 08.48 Inter – In attesa di Rafinha, si intensifica il sogno Daniel Sturridge! Come riporta la ...

Metal Gear Survive : Connessione Internet costante e Microtransazioni : Dopo aver deciso di stravolgere la serie Metal Gear Solid con Survive, Konami ha annunciato una duplice combo che conferisce al titolo un bel colpo di grazia, parliamo sia della Connessione Internet costante che della presenza delle Microtransazioni. Metal Gear Survive precipita nel baratro Che molti non vedano di buon occhio “Survive” non vi sono dubbi, ma la duplice e dubbia decisione di Konami di rendere il titolo ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Inter - rilancio per Rafinha. Deulofeu si avvicina al Napoli - Maksimovic vicino alla cessione : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : sorprese di Inter - Atalanta e Cagliari - il Napoli accelera : Giorni cruciali per il Calciomercato, ecco tutte le trattative del giorno. Il Benevento deve fare i conti con la squalifica del difensore Lucioni, si cerca un sostituto, occhi su Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 del Torino. L’ostacolo è rappresentato però dalla volontà di Mazzarri che vorrebbe trattenere il giocatore. Nuova idea di mercato per la Fiorentina. Viste le prestazioni deludenti di Saponara ed Eysseric, il club viola è ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sarà una battaglia Intercontinentale : Dal 9 al 25 febbraio si terranno le Olimpiadi di PyeongChang 2018 Tra le specialità del programma a Cinque Cerchi c’è lo Short track e si prospetta un grandissimo spettacolo nelle gare coreane. Una vera e proprio battaglia intercontinentale, con anche una punta d’azzurro. Andiamo a vedere quali possono essere i “personaggi da medaglia” DONNE Choi Min Jeong E’ assolutamente la pattinatrice più forte del mondo, come ...

Missione in Niger - la Camera dà l’ok. FI e Fdi votano a favore - contrari LeU e M5s “Interessi neocoloniali rischiosi per Italia” : La Camera ha approvato la Missione militare in Niger. Montecitorio ha dato il via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre sulle missioni internazionali nel 2018. Il testo è stato approvato con l’ok di Forza Italia e Fratelli d’Italia mentre la Lega si è astenuta. contrari Liberi e uguali e Movimento 5 Stelle. Nel paese del Sahel l’Italia manderà 470 militari: il ...

Maltempo Calabria - emergenza in fascia ionica reggina : “Adottare Interventi urgenti e straordinari” : I disagi nella fascia ionica reggina che hanno interessato i comuni di Condofuri, Brancaleone, San Lorenzo e Palizzi devono essere al più presto risolti. Il forte vento ha causato la caduta di alberi e le conseguenti difficoltà nella viabilità – stradale e ferroviaria – e soprattutto, ha provocato ingenti danni alle aziende del territorio, in particolar modo alle strutture serricole, che da sempre contraddistinguono il sistema ...

