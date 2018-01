Inter | Cancelo ora vuole restare

Inter - il Valencia spinge per riavere Cancelo : l’agente in pressing per liberarlo : Inter, il Valencia spinge per riavere Cancelo: l’agente in pressing per liberarlo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, IL Valencia spinge PER riavere Cancelo – L’Inter spera di chiudere il mercato di gennaio con gli innesti richiesti dal tecnico Luciano Spalletti. Non solo arrivi, ma anche partenze: in diversi hanno infatti chiesto la ...

Calciomercato Inter/ News - Cancelo vuole andarsene - i nerazzurri lo blindano (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il terzino destro del club meneghino, Cancelo, vorrebbe fare ritorno a Valencia ma la dirigenza rifiuta(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:49:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - Joao Cancelo pronto a tornare a Valencia? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:17:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - ora Spalletti blinda Cancelo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Inter - assalto a Cristante : out Joao Mario. Cancelo resta in nerazzurro : Inter, assalto a Cristante: out Joao Mario. Cancelo resta in nerazzurro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, assalto A Cristante- Dopo un periodo leggermente complicato, prende corpo il mercato dell’Inter in vista del mese di gennaio. Nessun grande colpo in arrivo, ma la società nerazzurra cercherà di limare alcuni aspetti in vista della seconda ...

Inter : sale Ramires - idea Cristante. Cancelo resta e Deulofeu spinge mentre J. Mario se ne va. Brozovic in forse : Per finanziare il mercato in entrata servono uscite per permettere l'autofinanziamento voluto da Suning

Inter - l'ammissione di Cancelo : "La Serie A è il campionato più difficile d'Europa" : Milano, 31 dicembre 2017 – Si sta ritagliando il suo spazio Joao Cancelo , e con esso gli apprezzamenti di Spalletti. L'infortunio di D'Ambrosio lo ha lanciato nell'undici titolare nel delicato ruolo ...

Mercato Inter - Ausilio : 'Cancelo e Joao Mario restano a gennaio' : Notizie sul tema Inter-Lazio 0-0: Icardi e Immobile non fanno male, Felipe Anderson al top Inter-Lazio diretta TV e streaming, dove vedere il match di oggi sabato 30 dicembre Mano di Mertens? ...

Inter - classifica positiva - attacco no. Cancelo promosso - Icardi stanco : Il 2017 Interista si chiude con un risultato Interlocutorio, che si presta a differenti visioni: da una parte evita che la crisi diventi profonda, dall'altra non la cancella appieno. il dato positivo -...

Inter - tempo di mercato. Cancelo e Joao Mario restano ma Ausilio tiene gli occhi ben aperti : Notizie sul tema Inter-Lazio diretta TV e streaming, dove vedere il match di oggi sabato 30 dicembre LIVE Inter-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: VAR decisivo, niente rigore Mano di Mertens? ...

Inter - Ausilio : "Cancelo e Joao Mario restano al 100%" : "L'Interesse per De Vrij? Ho visto Tare e gli ho fatto gli auguri perché i rapporti sono ottimi. Non sono queste le occasioni per parlare di mercato, eventualmente ci sarà un mese Intero per farlo. ...

Inter - Ausilio : 'Deulofeu e Vidal? Valutiamo. Su Joao Mario e Cancelo...' : Il ds nerazzurro Piero Ausilio è Intervenuto a Premium Sport nel pre-partita di Inter-Lazio : 'Prova importante contro una squadra che sta facendo benissimo, ma non potrà essere decisiva per le sorti del campionato. Visti segnali giusti? Ho visto una ...

Calciomercato Inter - proposte per Cancelo : ecco la decisione del club nerazzurro : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando un momento positivo, la squadra di Luciano Spalletti sta perdendo posizioni dopo le ultime deludenti prestazione ed è chiamata alla risposta già dalla prossima gara di campionato contro la Lazio. Arrivato in prestito dal Valencia, non è stato decisivo fino al momento l’esterno Cancelo (anche a causa degli infortuni) ma il portoghese si candida ad essere protagonista nella ...

Sassuolo-Inter - Spalletti cambia ruolo a Cancelo a si schiera così Video : La diciottesima e penultima giornata del girone di andata di Serie A aprira' con Chievo-Bologna e Cagliari-Fiorentina. Mentre il resto delle partite si giocheranno domani. Il Big Match di giornata è Juventus-Roma, dove Di Francesco cerchera' la sua prima vittoria allo Stadium. Il Napoli ospitera' al San Paolo la Sampdoria di Giampaolo. Infine Sassuolo-#Inter, un match dove Luciano #Spalletti vieta altri passi falsi [Video]e riprendersi il primo ...