Instagram come Whatsapp : arriva l'ultimo accesso degli utenti : Instagram sta continuando a sviluppare la sua sezione di messaggistica con una nuova funzione che ha già debuttato in applicazioni popolari come Facebook Messenger e Whatsapp. Dalla schermata dei messaggi diretti, delle persone che hai seguito o con cui hai già chattato in precedenza ora è possibile vedere l'ultimo accesso. La nuova opzione "Mostra stato attività" è abilitata di default all'interno delle impostazioni di Instagram. Puoi scegliere ...

Come usare Instagram al meglio : Se anche voi, Come milioni di utenti nel mondo, volete sapere Come usare Instagram al meglio, forse è giunto il momento di fare chiarezza. Milioni di utenti usano infatti il social network delle foto ogni giorno, ma lo staranno facendo nel modo giusto? Non si tratta solo di postare le proprie immagini ma di sviluppare una vera e propria tecnica per spopolare su Instagram. Se ci seguite già da un po’ di tempo, vi sarete accorti che abbiamo ...

Come programmare post Instagram : Per quelli di voi che usano Instagram in modo professionale e non solo per passatempo, potrebbe essere davvero utile capire Come programmare i post. Rispetto a Facebook, dove questa opzione è disponibile già da tempo, nel social network delle foto non è così facile pubblicare immagini in automatico. Questo è dovuto alla filosofia che sta dietro a Instagram, che spinge molto di più sulle interazioni fra utenti. Un compito che il team di sviluppo ...

Come Vedere Un Profilo Instagram Privato : Come spiare Profilo Instagram Privato? Ecco le soluzioni a tua disposizione per Vedere o spiare un Profilo Instagram Privato in assoluta tranquillità Guardare un Profilo Instagram Privato: Come? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale e ovviamente anche […]

Emily Ratajkowski come la Venere di Botticelli : il successo su Instagram : Che sia una tra le modelle più sensuali del mondo, è fuori dubbio. Ma sabato Emily Ratajkowski ha alzato l'asticella e ha scelto di posare non più come una comune mortale, ma ispirandosi nientemeno che alla Venere di Botticelli, riproducendo ...

Come Vedere Storie Instagram Senza Account E Senza Farlo Sapere : Ecco la guida che ti spiega Come Vedere le Storie di Instagram in modo completamente anonimo, Senza Farlo Sapere all’utente. La guida più semplice e veloce! Vedere le Storie Instagram anonimamente nel modo più facile in assoluto! Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha […]

Come annunciare il proprio matrimonio su Instagram (come Gwyneth Paltrow) : Il 9 gennaio Gwyneth Paltrow ha annunciato a tutti che sta per sposarsi. Un post su Instagram in cui è ritratta con il compagno Brad Falchuk, l’emoticon dell’anello, 207mila like e il gioco è fatto. Non c’è stato bisogno di un testo aggiuntivo e la notizia è diventata ufficiale. Diverso lo stile di Paris Hilton che ha dedicato al momento magico della proposta una fotostoria e un video. La neve, il fidanzato che si inginocchia ...

Non far vedere i “Mi Piace” su Instagram : come fare : come vi abbiamo già spiegato, vedere i “Mi Piace” degli amici su Instagram è davvero un gioco da ragazzi, ma se volete salvaguardare la vostra privacy allora vi spieghiamo come non far vedere i “Mi Piace” su Instagram, anche a specifiche persone! Per farlo dovrete come prima cosa rendere privato il vostro profilo e successivamente bloccare i profili delle persone che non volete guardino le vostre attività! Farlo è ...

Come smettere di seguire tutti su Instagram : Avete deciso di fare un po’ di pulizia sul vostro social preferito? smettere di seguire tutti su Instagram non è un processo automatico e siamo sicuri che vi sarete stancati di eliminare ogni profilo manualmente. Purtroppo (o per fortuna) il team di sviluppo non consente gli unfollow di massa per evitare i problemi di spamming. Ciò che vedremo esula un po’ dai canoni standard dell’utilizzo di Instagram. Abbiamo infatti ...

Come usare Instagram su PC : Sebbene sia l’applicazione il mezzo più utilizzato per utilizzare Instagram, è bene sappiate che è possibile usare anche Instagram su PC, e in due modi: tramite l’omonimo sito – Instagram Web – oppure con l’app per per Windows, scaricabile direttamente dal Microsoft Store. Questa è un’ottima notizia per i più accaniti utilizzatori del social network, che di certo vorrebbero controllare le proprie notifiche, ...

Come usare Instagram su PC : Sebbene sia l’applicazione il mezzo più utilizzato per utilizzare Instagram, è bene sappiate che è possibile usare anche Instagram su PC, e in due modi: tramite l’omonimo sito – Instagram Web – oppure con l’app per per Windows, scaricabile direttamente dal Microsoft Store. Questa è un’ottima notizia per i più accaniti utilizzatori del social network, che di certo vorrebbero controllare le proprie notifiche, ...

Cristina Chiabotto/ Video del suo #CasalingaDay su Instagram : "scarica la lavatrice come i suoi fidanzati?" : Cristina Chiabotto torna single dopo aver lasciato Fabio Fulco e si da ai social con il Video del #CasalingaDay su Instagram: "scarica la lavatrice come i suoi fidanzati?"(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:30:00 GMT)

Scrivere In Corsivo Su Instagram : Come Fare : Ecco la guida completa che ti spiega Come Scrivere in Corsivo su Instagram nei commenti, nella Bio, nella descrizione delle foto e anche all’interno delle Stories Come Scrivere lettere in Corsivo per Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a […]

'Gino' invade Instagram : perché tutti lo scrivono - e come è nato l'ultimo tormentone del 2017 : Cosa avranno pensato Cristiano Ronaldo, Leo Messi o le altre stelle dello sport (ma non solo) non è dato saperlo. In molti hanno però l'hanno notato. Tipo Joe Bastianich, Krystina Schick (la sorella ...