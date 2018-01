Inoki | ‘Ho smesso con i diss e con le canne | nulla contro Vegas e Noyz' video

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - capalbo_carlo : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - OPow3r : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Molyy_11 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Pochi giorni fa Jamil ha pubblicato la clip ufficiale di 'Nuovo', la sua ultima traccia. Il pezzo, caratterizzato da un contenuto irriverente e provocatorio, è piaciuto all'uomo simbolo di Rap Pirata, che ha deciso addirittura di prendere parte al, cimentandosi in una performance recitativa per certi versi inedita. Non tutti tra i supporter dell'autore di 'Non mi avrete mai' hanno però apprezzato il brano e la collaborazione con Jamil, di conseguenza nella prima serata di ieri il rapper ha sentito il bisogno di puntualizzare il suo punto di vista tramite una lunga serie di brevicaricati sui suoi canali social, approfittando poi della situazione per fare ulteriori precisazioni, relativamente al suo percorso artistico e alla sua vita privata....