Influenza | Piemonte | l’incidenza scende a 15 | 8 casi per 1 000 assistiti

Influenza - in Piemonte incidenza scende a 15 casi per 1.000 assistiti : Roma, 18 gen. (askanews) L'incidenza settimanale delle sindromi Influenzali in Piemonte è di 15,8 casi su 1.000 assistiti, con una stima di circa 70.000 persone colpite, in totale 370.000 dall'inizio ...

Influenza - picco di casi in Piemonte : 83.000 in una settimana : L’incidenza settimanale delle sindromi Influenzali in Piemonte è salita a 18,7 casi su 1.000 assistiti, con una stima di circa 83.000 persone colpite, in totale 300.000 dall’inizio della stagione. E’ l’incidenza più alta che si è verificata nella nostra regione. I dati si riferiscono alla prima settimana del 2018, dall’1 al 7 gennaio, e sono stati diffusi dal SeReMi, il Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la ...

Piemonte - M5s : gestione improvvisata per emergenza Influenza : Torino, 8 gen. (askanews) 'Duecentomila Piemontesi hanno contratto l'influenza da inizio stagione, 68.000 nell'ultima settimana. Sono numeri importanti ma non allarmanti e non possono giustificare una ...

Influenza - in Piemonte attivati 330 posti letto supplementari : Torino, 5 gen. (askanews) Questa mattina l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Antonio Saitta, insieme al direttore dell'assessorato, Renato Botti, ha incontrato i vertici delle aziende ...

Influenza : in Piemonte l’incidenza più alta degli ultimi anni : L’incidenza settimanale delle sindromi Influenzali in Piemonte è salita a 15 casi su 1.000 assistiti, con una stima di 68.000 persone colpite, in totale circa 200.000 dall’inizio della stagione. I dati si riferiscono alla 52esima settimana del 2017, dal 25 al 31 dicembre, e sono stati diffusi dal SeReMi, il Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione ed il controllo delle malattie ...

Influenza - già 36mila casi in Piemonte : il picco nelle prossime settimane : Ad oggi sono 36mila i casi di persone colpite dall'Influenza stagionale in Piemonte: l'incidenza totale è di 7,9 casi per mille assistiti. La fascia d'età più colpita è sempre quella infantile, con 27 ...

Salute - in Piemonte 36mila colpiti da Influenza : dalla Regione l’invito a vaccinarsi : Ad oggi sono 36mila i casi di persone colpite dall’influenza stagionale in Piemonte: l’incidenza totale è di 7,9 casi per mille assistiti. Lo rende noto Regione Piemonte. La fascia d’età più colpita è sempre quella infantile con 27 casi per 1000 assistiti mentre per gli adulti l’incidenza è di 9 casi per mille e per gli ultra65enni di 3 casi. L’andamento della curva epidemica è sostanzialmente simile a quello della stagione ...