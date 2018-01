India | lanciato con successo missile balistico intercontinentale

Spazio - l' India ha lanciato il razzo Pslv con 31 satelliti : Sriharikota, India (askanews) - l'India ha lanciato con successo il razzo Pslv -C40 (Polar Satellite Launch Vehicle) che ha messo in orbita il suo centesimo satellite, il CartoSat-2F, con compiti di ...

Spazio - India : lanciato il razzo PSLV - in orbita 31 satelliti : L’Agenzia spaziale Indiana ha lanciato oggi con successo un razzo PSLV che ha messo in orbita il 100° satellite del Paese ed il terzo della serie Cartosat-2, il cui scopo è rilevare immagini ad alta definizione che saranno prevalentemente utilizzate dalla Difesa. A bordo del vettore, partito dalla base di Sriharikota in Andhra Pradesh, anche altri 30 micro e nano-satelliti, due Indiani ed il resto di Regno Unito, Francia, Stati Uniti, ...