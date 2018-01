INCIDENTE STRADALE Brenta | scontro frontale | tre persone ferite 18 gennaio 2018

INCIDENTE stradale/ San Giovanni in Marignano - scooter contro auto : muore 61enne (oggi - 15 gennaio 2018) : Incidente stradale, ultime notizie 15 gennaio 2018: a San Giovanni in Marignano gravissimo scontro scooter-auto, muore 61enne, critica la moglie. Grave 24enne a Cuneo.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:24:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE a Giugliano : auto con a bordo coppia di fidanzati finisce contro un muro : Brutto Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Giugliano . Un'auto con a bordo una giovane coppia di fidanzati, è finita contro un muro in via Sant'Antonio. I due, rimasti feriti, sono stati ...

Tragico INCIDENTE STRADALE in Calabria - muore 42enne Video : In #Calabria si è verificato purtroppo l'ennesimo incidente stradale mortale [Video] dove ha perso la vita un uomo di 42 anni. Un'altra ragazza nell'incidente è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in gravi condizioni di salute in ospedale. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte diverse autovetture. Calabria, 42enne rimane coinvolto in un incidente stradale e muore Si chiamava Salvatore Montone e aveva 42 anni l'uomo che nella ...

Tragico INCIDENTE STRADALE in Calabria - muore 42enne : In Calabria si è verificato purtroppo l'ennesimo incidente stradale mortale dove ha perso la vita un uomo di 42 anni. Un'altra ragazza nell'incidente è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in gravi condizioni di salute in ospedale. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte diverse autovetture. Calabria, 42enne rimane coinvolto in un incidente stradale e muore Si chiamava Salvatore Montone e aveva 42 anni l'uomo che nella serata di ...

INCIDENTE STRADALE e traffico in tilt con lunghe code : Incidente stradale in via Delle Americhe e traffico in tilt. Incidente stradale Incidente stradale e traffico in tilt in via Delle Americhe, nella zona di Veveri. Intorno alle 19 del 5 gennaio due ...

INCIDENTE STRADALE/ Ravenna - frontale fra tir sulla Romea : morti 2 camionisti (oggi 12 gennaio) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 12 gennaio 2018: Ravenna, frontale tra tir sulla Romea, due camionisti uccisi. Tre morti a Melfi, furgone contro auto(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:25:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE a Melfi : tre morti : Un groviglio di lamiere che a causa dell'impatto hanno preso fuoco. Tre persone sono morte in un Incidente stradale avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina sulla strada statale Bradanica, nei pressi...

INCIDENTE STRADALE a Melfi - tre morti : Tre persone sono morte stamani in un Incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di Melfi (Potenza). Secondo quanto si è appreso, ...

INCIDENTE STRADALE a Melfi - tre morti : (ANSA) - POTENZA, 12 GEN - Tre persone sono morte stamani in un Incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di Melfi (Potenza). ...

INCIDENTE STRADALE a Melfi - tre morti : POTENZA, 12 GEN - Tre persone sono morte stamani in un Incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di Melfi (Potenza). Secondo quanto ...

INCIDENTE STRADALE a Melfi - tre morti : (ANSA) - POTENZA, 12 GEN - Tre persone sono morte stamani in un Incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di Melfi (Potenza). Secondo quanto si è appreso, nell'Incidente sono rimasti coinvolti un furgone e un'automobile: due delle tre vittime sono morte carbonizzate. Sul posto sono giunti forze dell'ordine, vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e tecnici ...

INCIDENTE stradale/ Roma - scontro in Galleria Giovanni XXIII : traffico tilt verso lo Stadio (oggi 11 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Roma, scontro in Galleria Giovanni XXIII, chiusi gli accessi e traffico bloccato nel centro della Capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:31:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Ss106 - Reggio Calabria : scende dalla macchina e viene travolta - muore 33enne : INCIDENTE STRADALE, 9 gennaio 2018: una donna di 33 anni è morta a Reggio Calabria, sulla Ss106, dopo essere stata investita mentre scendeva dalla sua

INCIDENTE STRADALE/ Statale Busca-Cuneo - auto travolge pedone a bordo strada : muore 35enne (oggi 8 gennaio) : INCIDENTE stradaLE, oggi 8 gennaio 2018: auto investe donna 35enne a bordo strada sulla Statale Busca-Cuneo, uccidendola. Scontro tra due mezzi sulla Siracusa-Catania.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 08:39:00 GMT)