E'morto nella notte undi 19 anni che ieri era rimasto schiacciato in unsotto gli occhi del padre. E' accaduto a Rovato, in provincia di Brescia, all'interno di un'azienda. Dalla ricostruzione, il giovane sarebbe rimastocon una manica del maglione nelche non si è fermato trascinandolo. Il giovane è morto agli Spedali Civili di Brescia.(Di giovedì 18 gennaio 2018)