Brescia - resta Incastrato nel tornio : muore operaio 19enne : Un operaio 19enne è morto dopo essere rimasto schiacciato, nella serata di mercoledì, in un tornio, sotto gli occhi del padre. E' accaduto all'interno di un'azienda di Rovato, in provincia di Brescia. ...

Brescia - resta Incastrato nel tornio : muore operaio 19enne : Brescia, resta incastrato nel tornio: muore operaio 19enne Brescia, resta incastrato nel tornio: muore operaio 19enne Continua a leggere L'articolo Brescia, resta incastrato nel tornio: muore operaio 19enne sembra essere il primo su NewsGo.

Incastrato nel tornio davanti al padre : muore operaio di 19 anni nel Bresciano : Luca Lecci, 19enne di Villa Carcina, è morto dopo un incidente sul lavoro alla Elettrotecnica Lg di Rovato. Il giovane era il figlio del titolare, Fontano Lecci

Incastrato nel tornio davanti al padre : muore operaio di 19 anni a Brescia : Luca Lecci, 19enne di Villa Carcina, è morto dopo un incidente sul lavoro alla Elettrotecnica Lg di Rovato. Il giovane era il figlio del titolare, Fontano Lecci

Incastrato nel tornio - muore operaio di 19 anni nel Bresciano - : successo in un'azienda di Rovato. Il giovane era insieme al padre, il maglione si sarebbe Incastrato nella macchina. Soccorso, è deceduto in ospedale

Incastrato nel tornio - tragedia in azienda a Rovato : Luca Lecci muore a 19 anni : tragedia in un’azienda di Rovato, nel Bresciano. Luca Lecci, un operaio di soli 19 anni, è rimasto Incastrato in un tornio provocandosi varie e profonde ferite risultate poi letali. Il...

Brescia - Incastrato nel tornio - operaio di 19 anni muore davanti al padre : È morto nella notte un operaio di 19 anni che ieri era rimasto schiacciato in un tornio sotto gli occhi del padre. È accaduto a Rovato, in provincia di Brescia, all'interno di un'azienda. Dalla ...

Incastrato nel tornio : ?morto 19enne a Brescia : Dopo la morte di 3 operai rimasti intossicati in una azienda di Milano, arriva un altro terribile incidente sul lavoro. Questa volta la tragedia si è consumata a Brescia. Un ragazzo di 19 anni di Villa Carcina è rimasto Incastrato con un braccio e con la testa in un tornio. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio nello stabilimento della Elettronica Lg di Rovato nel Bresciano. Il ragazzo, figlio del titolare dell'impresa, è rimasto ...

Operaio 19enne muore a Brescia - era rimasto Incastrato nel tornio : È morto nella notte Luca Lecci, Operaio di 19 anni rimasto schiacciato sotto un tornio nell'azienda di famiglia di Rovato, la Elettronica Lg, in provincia di Brescia. Dalla ricostruzione fornita dai carabinieri di Chiari, intervenuti ieri pomeriggio, il ragazzo stava effettuando lavori di fresatura quando una manica del maglione è rimasta incastrata nel tornio che si non si è fermato e ha trascinato con sé il ...

Incastrato nel tornio davanti al padre Muore operaio di 19 anni a Brescia : Luca Lecci, 19enne di Villa Carcina, è morto dopo un incidente sul lavoro alla Elettrotecnica Lg di Rovato. Il giovane era il figlio del titolare, Fontano Lecci

Incastrato nel tornio - muore operaio : 9.42 E'morto nella notte un operaio di 19 anni che ieri era rimasto schiacciato in un tornio sotto gli occhi del padre. E' accaduto a Rovato, in provincia di Brescia, all'interno di un'azienda. Dalla ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto Incastrato con una manica del maglione nel tornio che non si è fermato trascinandolo. Il giovane è morto agli Spedali Civili di Brescia.

Resta Incastrato nella campana della carta e aspetta i vigili fumandosi una sigaretta : incastrato in una delle campane-bidoni per la raccolta della carta ha aspettato i vigili accendendosi una sigaretta. Secondo "Il Dolomiti" i vigili del fuoco di Vipiteno si sono trovati davanti ad una scena davvero inusuale tra mercoledì e giovedì, poco dopo mezzanotte, quando hanno recuperato un uomo che si trovava incastrato all'interno di un campana di carta e non riusciva più ad uscire."Il soggetto sbucava con la faccia ...

Tentò di scippare Rolex a turista nel centro storico di Napoli - 20enne Incastrato dalle telecamere : Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, dal Tribunale di Napoli Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, su ...

Pordenone - prima il frontale poi l'auto nel fosso : muore Incastrato tra le lamiere : Un incidente mortale è avvenuto sulla strada regionale 464 all'altezza di Colle di Arba . Per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Spilimbergo due vetture si sono scontrate frontalmente ...