In tribunale col velo | la 25enne praticante | ' Sconvolta ma contenta È una battaglia

Bologna - Asmae Belfakir torna in tribunale col velo : "La mia è una battaglia giuridica" : Ieri un giudice del Tar ha chiesto alla praticante avvocato di levarsi lo hijab, lei ha scelto di andarsene. "Bisogna capire cosa deve fare una donna musulmana...

M5S - accolto dal tribunale di Genova il ricorso dei pentastellati storici - a rischio simbolo e nome : L'associazione costituita nel 2009 aveva richiesto la nomina di un curatore per promuovere azione giudiziaria contro Beppe Grillo. E' stato incaricato...

Giudici accoltellati in tribunale - perizia sull'aggressore : 'Capace di intendere e di volere - ma non ha premeditato' : Roberto Ferracci, il 53enne di Spello che il 25 settembre scorso si introdusse negli uffici del tribunale civile di Perugia armato di coltelli, ferendo due Giudici, è 'Capace di intendere e di volere ...

Il gip del tribunale di Lecce - ha sequestrato nei giorni scorsi due articoli giornalistici Video : ... poi si sia permesso che l'orgia tra mafia-politica-economia si consumasse'. 'Si, era un'inchiesta pornografica, andava oscurata. Di tutto questo, e di quelle inchieste, ho riferito nella mia ...

Tiziana Cantone - 'per il suicidio nessun colpevole' : il tribunale archivia l'inchiesta : di Marilù Musto nessuno ha istigato Tiziana Cantone al suicidio. La 31enne di Mugnano si è uccisa seguendo la sua specifica volontà. Questa, in sintesi, la motivazione del gip che ha archiviato in ...

tribunale Ue tutela segno grafico della Coca-Cola : Il Tribunale dell'Unione Europea tutela il peculiare segno grafico della Coca-Cola. Nel 2010 la società siriana Modern Industrial & Trading Investment, Mitico, chiede all'Euipo, ufficio dell'Unione ...

Russiagate - Flynn in tribunale : «Mi dichiaro colpevole. Pronto a testimoniare contro Trump» : L’ex consigliere per la sicurezza incriminato per aver mentito all’Fbi in merito alle discussioni private avute con l’ambasciatore russo Sergey Kislyak. E secondo l’Abc sarebbe Pronto a dichiarare di essere stato indotto a mentire dal presidente

Ginnastica - Larry Nassar in tribunale : “Mi dichiaro colpevole : ho abusato sessualmente di minorenni”. Tra loro anche Raisman - Maroney e Douglas : Larry Nassar si è dichiarato colpevole a sette capi d’accusa di condotta criminale di primo grado. L’ex dottore della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica ha ammesso presso il tribunale del Michigan di aver usato la sua posizione per abusare sessualmente di ragazze minorenni. Tre capi d’imputazione riguardano vittime sotto i 13 anni, altri tre di ragazzine tra i 13 e i 15 anni. Ben 125 vittime avevano denunciato degli ...

La moglie di Brizzi difende il regista : 'Basta col tribunale mediatico - lo state distruggendo' : 'Se buona parte di tutto ciò che ho sentito ed è circolato nel nostro mondo fosse vero, da essere umano profondamente rispettoso del prossimo, ne sarei profondamente disgustata' continua l'attrice. '...

