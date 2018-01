Il punto sulle conoscenze relative al rapporto fra microbiota e sclerosi multipla

Nouy tiene il punto sulle banche italiane : nessuna apertura sugli Npl : Danièle Nouy resta sulle sue posizioni "rigide" sul tema dei crediti deteriorati e l'incontro con la numero uno della vigilanza della Bce in Banca d'Italia non ha deluso nessuno anche perché le ...

Il capo della Vigilanza Danièle Nouy tiene il punto sulle banche italiane : nessuna apertura sugli Npl : Danièle Nouy resta sulle sue posizioni "rigide" sul tema dei crediti deteriorati e l'incontro con la numero uno della Vigilanza della Bce in Banca d'Italia non ha deluso nessuno anche perché le aspettative dei banchieri italiani, sull'esito del summit, erano basse.La Banca d'Italia ha definito l'incontro "costruttivo e utile" ma dalle testimonianze raccolte non si ricavano aperture che facciano sperare in un approccio più ...

Udinese - Gerolin fa il punto sulle trattative per Jankto : Milan alla finestra : Il direttore sportivo dell’Udinese Manuel Gerolin, ha parlato di calciomercato relativamente al club friulano. La rosa di mister Oddo è stata presa d’assalto da diverse big dopo i recenti exploit, sopratutto il Milan ha bussato alla porta dell’Udinese per Jankto. Il ds Gerolin ha però chiuso le porte ad ogni ipotesi di trasferimento per il ceco, parlando a Sportitalia: “Jankto a gennaio non parte e l’abbiamo detto più ...

Mercato Inter - il punto sulle trattative : Milano, 17 gennaio 2018 - Il blitz spagnolo di Ausilio non ha ancora portato i frutti sperati. L' Inter prova a stringere per Rafinha Alcantara , centrocampista brasiliano di 24 anni, la cui volontà è ...

Lazio : in commissione speciale terremoto il punto sulle casette : Roma, 16 gen. (askanews) Audizione in commissione consiliare speciale sul terremoto del Consiglio regionale del Lazio dell'assessorato regionale alle Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative ...

Inter : Lopez è nerazzurro; Ramires e Rafinha - il punto sulle trattative Video : Lisandro Lopez è dunque il primo acquisto dell'#Inter nel calciomercato di gennaio [Video], ma non sara' l'unico. Luciano Spalletti ha avuto l'auspicato rinforzo in difesa che può costituire una valida alternativa al pacchetto dei centrali. Arriva in prestito fino a giugno per la cifra di 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Questa settimana però sara' decisiva anche per i due centrocampisti inti dal club nerazzurro. ...

Calciomercato Sampdoria - da Alvarez a Dodò : il punto sulle uscite : Calciomercato Sampdoria – Fin qui la Sampdoria non ha ancora chiuso nessun acquisto e nessuna cessione. L’obiettivo principale dei blucerchiati in questo mercato di gennaio è quello di trattenere tutti i propri gioielli: da Torreira a Praet. Il patron Massimo Ferrero ha assicurato che in questa sessione di Calciomercato non partirà nessun big. La dirigenza doriana è però al lavoro per le cessioni di due giocatori che non rientrano ...

Calciomercato - il punto sulle trattative dell'Inter : Rafinha e Ramires spingono - chi dopo Lisandro Lopez? : ... "Se l'Inter ha parlato con il mio agente è sicuramente una cosa positiva " ha detto il brasiliano ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della squadra allenata da Fabio Capello - se un club così ...

Calciomercato - il punto sulle trattative della Lazio : dai rinnovi di Luis Alberto e de Vrij a Caceres : Operazione rinforzi? "Completata." Arruolato Martin Caceres, esperienza e duttilità tattica. Operazione rinnovi? "Ci siamo quasi". Il Calciomercato della Lazio è strutturato su due linee. Forse tre. ...

Calciomercato - il punto sulle trattative della Juventus : da Can a Barella - occhi al futuro : In un gennaio senza troppi impegni, la Juventus non resta assolutamente ferma. Dopo un inizio di stagione traballante, la squadra di Massimiliano Allegri ha ricominciato a macinare punti al ritmo ...

Calciomercato - il punto sulle trattative del Milan : occhi su Maroni e Lincoln. Gomez in uscita : L'aggiornamento resta un fattore continuo, nel fine settimana ad esempio sarò in Germania per assistere ad alcune partite", ha ammesso Mirabelli, sempre molto attento ai talenti in giro per il mondo. ...

Calciomercato Lazio - De Vrij tiene sulle spine i biancocelesti : il punto della situazione : Calciomercato Lazio – Ancora nessuna risposta da Stephan De Vrij che continua a tenere sulle spine la Lazio. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro. Il club biancoleste si è spinto al massimo delle sue possibilità mettendo sul piatto una ricca offerta da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ad obiettivi che avvicinano l’ingaggio a 3 milioni di ...

Napoli - primo approccio per Deulofeu : il punto sulle piste Verdi e Politano : Il calciomercato Napoli è sempre in fermento. Obiettivo primario di questa sessione invernale di contrattazioni è certamente la ricerca dell’esterno d’attacco tanto richiesto da Sarri. Questa è infatti la richiesta fatta dal tecnico azzurro al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’allenatore infatti è deciso a puntellare la propria rosa per riuscire a conservare il primo posto in campionato ed andare […] L'articolo Napoli, primo ...

Napoli - primo approccio per Deulofeu : il punto sulle piste Verdi e Politano : Il calciomercato Napoli è sempre in fermento. Obiettivo primario di questa sessione invernale di contrattazioni è certamente la ricerca dell’esterno d’attacco tanto richiesto da Sarri. Questa è infatti la richiesta fatta dal tecnico azzurro al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’allenatore infatti è deciso a puntellare la propria rosa per riuscire a conservare il primo posto in campionato ed andare […] L'articolo Napoli, primo ...