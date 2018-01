Il prof del ' Massimo' confessa gli abusi Ma può essere licenziato?

Il prof. del Massimo accusato di abusi chiede scusa : 'Eravamo innamorati' : Roma, 18 gen. (askanews) Ha ammesso le sue responsabilità Massimo De Angelis, il professore 53enne del Liceo Massimo di Roma, arrestato nei giorni scorsi per atti sessuali con una sua studentessa. A ...

Abusi su studentesse - Fedeli : 'Chi se ne approfitta non è degno di fare il prof' : Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli , è perentorio: chi commette Abusi sulle proprie studentesse "non è degno di fare il professore". Per questo, dopo gli ultimi casi di cronaca (due episodi a Roma, uno a Treviso), ha deciso di intervenire con una norma nel contratto di lavoro che inasprisce le pene. Gli insegnanti ora rischiano il licenziamento anche senza preavviso ...

La ministra Fedeli : «Licenziare i professori molestatori» : «Chi viene giudicato colpevole dopo il procedimento disciplinare, sarà comunque licenziato». Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione, intervistata dal Corriere della Sera, racconta che non ci saranno più distinzioni di gravità nei casi di molestie a scuola. I professori che verranno giudicati colpevoli non avranno incarichi alternativi, non cambieranno istituto e nemmeno resteranno a disposizione del dirigente scolastico. Usciranno dalla ...

Valeria Fedeli : "I prof molestatori? Giusto licenziarli prima della condanna". Orlando : "Ho qualche perplessità" : "Chi viene giudicato colpevole dopo il procedimento disciplinare, sarà comunque licenziato". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera la ministra Valeria Fedeli, che ha scelto la linea dura con professori responsabili di molestie. Un norma che, secondo Fedeli, dovrà essere inserita nel nuovo contratto degli insegnanti. Esprime qualche perplessità in merito il ministro della Giustizia Andrea Orlando, "almeno in assenza ...

Molestie a scuola - Fedeli : 'Chi approfitta del ruolo deve lasciare la cattedra' : No ai test psicoattitudinali perché fotografano l'esistente all'inizio di una carriera, non possono prevedere come negli anni si svilupperà la personalità di un docente. No ai decaloghi che ...

prof arrestato a Roma - parla la mamma della vittima : 'Ci siamo fidati e lui ha approfittato della nostra bambina' : Lei è in fondo al corridoio, la testa china, i capelli lisci che le scendono sulle spalle. Una ragazzina, 'una bambina, 15 anni' dice meglio la mamma. Infila le mani nel manicotto della felpa grigia ...

Le chat del professore accusato di violenza sessuale : Massimo De Angelis, il professore arrestato per violenza sessuale su una ragazzina di 15anni, avrebbe più volte contattato la ragazzina via chat con alcuni messaggini su WhatsApp. E così i genitori della 15enne adesso hanno consegnato agli inquirenti i testi di queste conversazioni. A quanto pare il prof avrebbe avuto una relazione con la studentessa: "Notte, amò, scusa", si legge tra alcuni sms.Tra le conversazioni in possesso ...

"Non è un mostro - quella sa fare bene l'attrice". Parla la compagna del prof del Liceo Massimo arrestato per abusi sessuali : L'accusa è molto pesante. Il professore Massimo De Angelis era riuscito a "plasmare la volontà" della sua giovane alunna, di 15 anni, "con accattivante astuzia", dopo settimane di "corteggiamento spinto". L'aveva convinta ad appartarsi con lui durante le lezioni di recupero, aveva ottenuto "baci, palpeggiamenti, rapporti orali", fino a consumare con la minorenne "un rapporto completo". Tutto nelle aule dell'Istituto Massimiliano ...