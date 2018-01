Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all’INGV

Il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk solletica i pentiti della Brexit : "Le nostre porte sono aperte a un dietrofront di Londra" : "A meno che non ci sia un cambiamento di cuore tra i nostri amici britannici, la Brexit diventerà una realtà - con tutte le sue conseguenze negative - a marzo del prossimo anno. Noi, qui nel continente, non abbiamo cambiato idea. I nostri cuori sono ancora aperti per voi". Così il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, riferendo alla plenaria a Strasburgo sulla Brexit.Parole di apertura nei confronti di Londra, ...

Demetrio Albertini/ Abbandonata l'idea di diventare Presidente della Figc? (Che fuori tempo che fa) : Demetrio Albertini sarà ospite questa sera di Che fuori tempo che fa. Secondo diverse indiscrezioni, l'ex calciatore del Milan potrebbe candidarsi alle elezioni politiche con il Pd(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:16:00 GMT)

Amore criminale - la Presidente della commissione contro il femminicidio : “Va chiusa” : Domenica 14 gennaio è iniziata l’11esima edizione della trasmissione di Rai3 Amore criminale ( 1.395.000 telespettatori con uno share del 6 per cento). Diverse le novità: il cambio di conduttrice (Asia Argento ha lasciato il testimone a Veronica Pivetti), il sottotitolo del programma Storie di femminicidio, e uno spazio prima del programma condotto dall’autrice Matilde D’Errico in cui si affronta un tema (violenza psicologica, ...

Ancona : 5 anni in Parlamento. 'Un onore essere al vostro servizio'. Una rosa bianca in prima fila in ricordo dell'ex Presidente della ... : Nel 2013 l'Italia era un paese nel quale la spesa era fuori controllo, l'economia era in recessione, l'Europa ci guardava con preoccupazione ed il flusso migratorio era esploso anche come ...

Lecce - incendiata l'auto del Presidente della Sgm (trasporti pubblici). Il sindaco : "Allarme" : A fuoco l'auto intestata alla moglie di Mino Frasca. L'esponente della destra salentina, a capo della società di trasporti, era finito nel mirino già nel 2016...

Figc - Claudio Lotito a colloquio con Sibilia : candidatura in vista del Presidente della Lazio? : Il calcio di vertice e quello di base insieme, a governare in sintonia la prossima Federcalcio. E' questa la fotografia che resta impressa al termine di una giornata di fondamentale importanza per il ...

Sergio Mattarella - Presidente della Repubblica - sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania : Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania, che avrà luogo il 16 gennaio a partire dalle ore 20.30. Va in scena “La rondine” di Giacomo Puccini, gioiello della…Continua a leggere →

Roma - un ultras della Curva Sud scrive a Pallotta : 'Un Presidente come te non lo vogliamo' : Le dichiarazioni di James Pallotta non sono andate giù ai tifosi della Roma. Giovedì scorso il presidente giallorosso è intervenuto al convegno 'Leaders in Sport' a Londra e ha parlato di scanner facciali all'ingresso del futuro stadio di Tor di Valle, aggiungendo che nell'attuale Olimpico sono presenti ' telecamere ad alta definizione per iniziare a ...

Regionali - no di LeU a Gori Presidente della Lombardia 'Corriamo da soli' : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

Siani lascia - don Palmese nuovo Presidente della fondazione Polis : 'Paolo può fare politica non perché è onesto, ma perché è venuto il tempo che, come diceva Benedetto Croce, l'onestà politica non sia altro che capacità politica'. Così don Tonino Palmese, vicario ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città AUTONOMIA DELLA LIGURIA - AVVIATA UFFICIALMENTE LA TRATTATIVA CON IL GOVERNO. Presidente ... : Al termine di questi incontri sarà previsto un tavolo a Palazzo Chigi con il Ministero dell'Economia e Finanze è per prevedere le coperture economiche che prenderà il via insieme a tutte le regioni ...

Valle del Belìce 1968/2018 Cinquant'anni dal terremoto; alla cerimonia il Presidente della Repubblica : La cerimonia sarà trasmessa all'esterno attraverso l'ausilio di un maxi-schermo e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Partanna. Restano invece accessibili, a quanti vogliono ...

CARLO TAVECCHIO / L'ex Presidente della Figc : Resto fino al 29 gennaio. Intanto Tommasi appoggia Costacurta : CARLO TAVECCHIO, L'ex Presidente della Fig conferma che rimarrà fino al 29 gennaio e che entro quella data non ci sarà il nuovo ct degli azzurri. Intanto Damiano Tommasi ci ripensa?(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Il comitato "Il Cittadino c'è" invia lettera aperta al Presidente della Repubblica On Sergio Mattarella : Non rappresentiamo interessi di qualsivoglia natura politica, economica, privata o pubblica. Rappresentiamo noi stessi, le nostre famiglie, la nostra comunità e diamo voce a tutte le persone che non ...