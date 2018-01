Il piano Tim | 7 500 uscite e 2 000 assunzioni

Rigopiano - un anno dopo : fiaccolata dei soccorritori in ricordo delle vittime : Sole e cielo azzurro, anche se freddo pungente e ghiaccio sulla strada che sale fin su, al posto di metri di neve e della tormenta: questo lo scenario che oggi, a un anno dalla valanga che distrusse l’hotel Rigopiano a Farindola (Pescara), provocando la morte di 29 persone, accoglie la giornata di commemorazione promossa dal Comitato vittime che riunisce superstiti e familiari degli scomparsi. Nella mattinata un momento di raccoglimento e ...

Rigopiano - parla l'ultimo superstite : 'Ci hanno scortato verso la morte' : "Ci hanno scortato verso la morte". Così parla Giampaolo Matrone , ospite di Nicola Porro a Matrix. L'uomo è uno dei superstiti della tragedia di Rigopiano . "Ci hanno fatto aspettare sotto Farindola ...

Rigopiano - un anno fa la tragedia con 29 vittime : Roma, 18 gennaio 2018 - Sole e cielo azzurro al posto di metri di neve e della tormenta. E' questo lo scenario che oggi, a un anno dalla valanga che distrusse l' hotel Rigopiano e provocato la morte ...

Rigopiano - un anno fa la tragedia : la commemorazione delle 29 vittime Diretta Live : Varie cerimonie per ricordare il 18 gennaio 2017: sul luogo del disastro e a Penne, una fiaccolata a Farindola

L'ultimo superstite di Rigopiano Giampaolo Matrone : "Ho trascorso 60 ore sotto le macerie. Ora combatto perché mia figlia abbia sempre il sorriso" : "Oggi non vedo più il futuro, ma combatterò nella vita per due motivi: fare di tutto perché mia figlia abbia sempre il sorriso e portare a casa la giustizia per le 29 vittime". Giampaolo Matrone, L'ultimo sopravvissuto della strage di Rigopiano, parla a LaPresse dopo aver terminato le sue quattro ore giornaliere di fisioterapia. Aver trascorso oltre 60 ore sotto più di 100 tonnellate di ghiaccio ha lasciato un ricordo ...

“MAI PIU' UN'ALTRA RIGOpiano” Cerimonia del Comitato Vittime ad un anno dalla tragedia : Pescara - Giovedì 18 gennaio, primo anniversario della catastrofe, il Comitato Vittime organizza una toccante giornata di ricordo delle 29 persone scomparse Per un giorno le polemiche per i ritardati soccorsi e la colpevole leggerezza con cui (non) è stata affrontata l'emergenza passeranno in secondo piano; la rabbia per le gravi responsabilità delle istituzioni, con i ben 23 “eccellenti” avvisi di garanzia, e per le ...

Valanga di Rigopiano : un anno fa il disastro all'hotel abruzzese - 29 le vittime : Un anno dal terribile disastro di Rigopiano. La Valanga provocò 29 vittime. Giornata di commemorazione in Abruzzo. Il 18 gennaio 2017, un anno fa, si consumò un terribile disastro sull'Appennino...

Primo anniversario della tragedia di Rigopiano : il ricordo delle 29 vittime : E’ trascorso un anno dalla tragedia di Rigopiano in cui sono morte 29 persone. Una valanga ha travolto l’Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort nel comune abruzzese di Farindola. Quando l’albergo fu investito dalla slavina in quell’area c’erano 40 persone, 28 ospiti,…Continua a leggere →

Rigopiano - il figlio di due vittime : “Ci siamo messi sotto per rialzarci” | Guarda l’intervista : Rigopiano, il figlio di due vittime: “Ci siamo messi sotto per rialzarci” | Guarda l’intervista A Newsmediaset parla Riccardo Di Carlo che, insieme a suo fratello Pierdomenico, a dicembre ha voluto riaprire la pizzeria dei genitori Continua a leggere L'articolo Rigopiano, il figlio di due vittime: “Ci siamo messi sotto per rialzarci” | Guarda l’intervista sembra essere il primo su NewsGo.

Rigopiano - il figlio di due vittime : 'Ci siamo messi sotto per rialzarci' : A Newsmediaset parla Riccardo Di Carlo che, insieme a suo fratello Pierdomenico, a dicembre ha voluto riaprire la pizzeria dei genitori

Hotel Rigopiano : tutte le vittime della slavina - FOTO : UPDATE: Il 18 gennaio del 2017 una slavina portava la morte a Farindola, in provincia di Pescara, dove l'Hotel Rigopiano è stato sventrato e sommerso dalla neve. Le indagini sulle responsabilità sono ...

Rigopiano. Vittime : non abbiamo capito perchè è successo. Sulla strage la scure della prescrizione : Nella vicenda del resort sono indagate dalla Procura di Pescara 23 persone. I reati ipotizzati negli avvisi di garanzia vanno, a vario titolo, dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi, all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio e al falso ideologico, alla rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro