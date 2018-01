Il Barça blinda Piquè | resta anche Rafinha?

Mercato : Barca blinda Piquè e forse si tiene Rafinha : Il Barcellona blinda PIQUE' facendogli firmare un contratto fino al 2022 con 500 milioni di clausola. In Inghilterra l'Arsenal si è ormai rassegnato a perdere ALEXIS SANCHEZ , che andrà al Manchester ...

Dalla Spagna : 'Barca cerca di blindare Sergi Roberto. Juve alla finestra' : BARCELLONA - Il Barcellona continua a lavorare per il rinnovo di Sergi Roberto . Secondo 'Mundo Deportivo' in giornata il procuratore del calciatore, Josep Maria Orobitg, sarà a Barcellona per ...