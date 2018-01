I tassisti di Roma vanno a scuola di buone maniere

tassisti roma : La fama dei tassisti di roma non è probabilmente tra le più lusinghiere, ma qualcuno ha deciso di correre ai ripari. Racconta il New York Times che 750 dei 6.000 tassisti della Capitale si sono iscritti a un corso di buone maniere per imparare a interagire con la clientela interazionale. Un bel passo avanti rispetto alle accuse di truffe - vere o presunte - che si possono trovare sui social network e che hanno spinto ...

Roma - iniziati corsi di inglese e galateo per i tassisti - : L'iniziativa fa parte della strategia dell'amministrazione Raggi per rilanciare il turismo capitolino e consiste in cinque moduli formativi da 5 ore ciascuno. I conducenti interessati dal ciclo di ...

tassisti romani a scuola di galateo : Sono iniziati i primi corsi di formazione per quasi 200 Tassisti di Roma : sono otto le classi d'inglese pratico, galateo culturale e cultura dell'accoglienza . Il corso si articola in cinque moduli ...

tassisti in piazza - caos nelle cittàBombe carta e tensione a Roma : Esplosioni e fumogeni vicino al ministero: «No alla deregulation». Nencini: «Richieste irricevibili»

Roma - protesta dei tassisti davanti al ministero dei Trasporti : traffico in tilt e lancio di petardi a Porta Pia : I tassisti, in presidio davanti al ministero dei Trasporti, hanno bloccato il traffico a Porta Pia. Corso d'Italia in direzione di Piazza Fiume è stato chiuso al traffico e ci sono deviazioni. Intanto ...

Accordo Roma-Uber : i tassisti non ci stanno : La Roma stringe un Accordo con Uber , i tassisti non la prendono bene, il club giallorosso precisa che 'non è esclusivo e la società si augura di stringere altre collaborazioni' . Se succederà lo dirà ...