I 5 più controversi episodi dei Griffin

: RT @wireditalia: Ecco alcune delle scene che più hanno fatto discutere - sfiorata82 : RT @wireditalia: Ecco alcune delle scene che più hanno fatto discutere - webtrek_it : #GOG regala Carmageddon TDR 2000, seguito di uno dei giochi più controversi di sempre - wireditalia : Ecco alcune delle scene che più hanno fatto discutere -

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Con tutte le proteste, le critiche e i tentativi di censura, è davvero stupefacente come la serie animata Inon solo sia ancora in onda ma anche abbia raggiunto il ragguardevole traguardo dei 300trasmessi finora sulla tv americana. La storia di una tipica famiglia proletaria statunitense, composta dall’imprevedibile Peter, la lunatica moglie Lois, i tre figli variamente psicopatici (Chris, Meg e Stewie) e il cane parlante e alcolizzato Brian, si è trasformata nel tempo in un ricettacolo di gag, battute e riferimenti politicamente scorretti, che non guardano in faccia a nessuno e anzi si fanno campioni di una certa cultura liberal americana. Non c’è stata celebrità, religione, fatto di attualità oa che non sia stato oggetto brutale delle battute o degli sketch (molti di questi sono addirittura slegati dalla trama degliin cui sono ...