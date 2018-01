Huawei P11 | ecco la scheda tecnica definitiva del nuovo smartphone Android

Tre motivi per preferire Huawei P11 al P10 : non solo fotocamera evoluta : Dovrebbe mancare poco più di un mese alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P11, anche se ancora oggi è viva la disputa tra chi ritiene sarà questo il nome del nuovo top di gamma asiatico e chi invece ha ormai sposato la causa del P20. In attesa di capire quali saranno le scelte aziendali sotto questo punto di vista, possiamo riepilogare una serie di rumors interessanti che sono emersi a proposito dello smartphone nella settimana che ...

Huawei P20? No - secondo @evleaks si chiamerà “solo” Huawei P11 : secondo @evleaks, al secolo Evan Blass, il prossimo top di gamma di Huawei alla fine si chiamerà semplicemente Huawei P11 L'articolo Huawei P20? No, secondo @evleaks si chiamerà “solo” Huawei P11 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei prepara delle pagine di test per gli ipotetici Huawei P11 e P12 : Il team di design delle pagine web di Huawei sembra essere al lavoro per preparare le pagine web dedicate ai nuovi flagship, anche se i nomi creano qualche dubbio. L'articolo Huawei prepara delle pagine di test per gli ipotetici Huawei P11 e P12 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Incremento di prestazioni per Huawei P20 o P11 : quanto più veloce del P10? : Da alcune settimane a questa parte sono diventati molto più intensi i rumors riguardanti il cosiddetto Huawei P20, anche se molti continuano a chiamarlo P11. In particolare, i riscontri più interessanti coinvolgono il confronto a distanza con il predecessore, il P10 che a breve potrebbe ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver preso in esame il primo potenziale raffronto per quanto riguarda il prezzo, oggi 8 gennaio ...

Dal P10 a Huawei P20 o P11 con un prezzo più basso : incoraggianti rumors al 3 gennaio : C'è ancora grande incertezza attorno al nome che verrà dato al prossimo top di gamma Huawei in ambito smartphone, visto che gli addetti ai lavori ancora oggi 3 gennaio si dividono tra chi parla di Huawei P20 e chi invece in nome della continuità propende ancora per il P11. In attesa di novità sotto questo punto di vista, dopo aver analizzato un concept che rende il gioiellino in arrivo del tutto simile al Mate 10 Lite, oggi possiamo concentrarci ...

Dopo Huawei P10 Lite il P11 Lite come iPhone X? Foto design finora impensabile : Gli attuali possessori di un Huawei P10 Lite di certo stanno pensando già al P11 Lite o comunque al successore del loro telefono che molto probabilmente otterrà pure un'altra denominazione ( forse Huawei P20 Lite). La parola d'ordine da parte del produttore cinese potrebbe essere in ogni caso "rivoluzione" soprattutto nel design dello smartphone di fascia media, come testimoniato dalle immagini mockup presenti in questo articolo, scovate su ...

Il presunto design Huawei P11 Lite svelato da alcune immagini : Dal Giappone arrivano le immagini di un paio di mockup di Huawei P11 Lite, ossia uno degli smartphone che saranno lanciati nel 2018 L'articolo Il presunto design Huawei P11 Lite svelato da alcune immagini è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Mancata uscita Huawei P11 : P20 - P20 Plus e P20 Lite al suo posto - ecco quando (tempi ufficiali) : Lo avevamo già annunciato e ora possiamo riportarne una nuova conferma: l'uscita del Huawei P11 che tutti si aspetterebbero (per semplice "consecutio numerica" dopo il Huawei P10) non dovrebbe vedere la luce. Il prossimo top di gamma sarà invece il Huawei P20, nel solito trittico che dovrebbe vedere il lancio pure del Huawei P20 Plus e P20 Lite. Il momento della presentazione, poi, non dovrebbe essere imminente: il tutto si evince dalla roadmap ...

Doccia fredda nel passaggio dal P10 a Huawei P11 : delusione sullo schermo? : Potrebbe arrivare una vera e propria Doccia fredda per coloro che sono in attesa di grosse novità attraverso la scheda tecnica del nuovo Huawei P11. In tanti si aspettano grandi passi in avanti rispetto a quanto toccato con mano poco meno di un anno fa con Huawei P10, al dì là di quelle che saranno le scelte del produttore asiatico sul nome del nuovo top di gamma (qui trovate tutti gli approfondimenti del caso), ma a quanto pare su un aspetto ...

Samsung Galaxy S9 : la sfida commerciale è con il Huawei P11? : Uno degli eventi più attesi dagli amanti dell'elettronica è sicuramente il Mobile World Congress. La città che ospiterà l'evento sarà Barcellona, e nel 2018 si terrà dal 26 febbraio all'1 marzo. Un'attesa dovuta al fatto che molte aziende di produzione smartphone sveleranno i loro dispositivi. Abbiamo parlato molto del Samsung Galaxy S9, che dovrebbe essere presentato il 27 febbraio, ma non sarà il solo ad essere lanciato sul mercato: anche ...

Cancellato Huawei P11 - il nome del prossimo top di gamma sarà Huawei P20? : Uno dei device più attesi del MWC 2018 di Barcellona potrebbe essere il prossimo Huawei P11, in queste ore preso d'assalto da rumors quasi incessanti. L'ultimo della lista ne mette in discussione addirittura il nome, a riprova di quanto diverso dal solito possa essere il nuovo top di gamma del brand cinese. Stando a quanto riportato dal portale tedesco 'smartdroid.de', il portabandiera che stiamo aspettando non si chiamerà Huawei P11, bensì ...

Huawei P11 potrebbe chiamarsi Huawei P20 : grandi novità in arrivo? : Huawei P11 potrebbe in realtà chiamarsi Huawei P20: un balzo in avanti nel nome che potrebbe nascondere grosse novità. L'articolo Huawei P11 potrebbe chiamarsi Huawei P20: grandi novità in arrivo? è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Un proprio FaceID su Huawei P11 : grande tecnologia - tutta contenuta sotto il display : Torna prepotentemente a far parlare di sé l'atteso Huawei P11, che sarà tra i papabili protagonisti del MWC 2018 di Barcellona, previsto per fine febbraio, come ormai di consuetudine. Il prossimo top di gamma del brand cinese andrà a concorrere direttamente con iPhone X, di cui erediterà l'amato/odiato notch, ed anche il sistema di riconoscimento facciale di cui è provvisto il melafonino, e che tanto ha fatto discutere fino a qualche tempo ...

Huawei P11 - fotocamera per riconoscimento facciale e IA : Huawi P11, lo smartphone di punta del colosso cinese, sarà presentato al prossimo MWC 2018 di barcellona, nuova fotocamere per riconoscimento facciale e intelligenza artificiali saranno le nuove caratteristiche dello smartphone. Ad inizio mese sono iniziate a trapelare le prima indiscrezioni sul nuovo top gamma del produttore cinese. Huawei P11, che verrà probabilmente annunciato al Mobile World Cogress 2018 di Barcellona, dovrebbe ...