Huawei P Smart ufficiale | un ottimo smartphone disponibile anche in Italia

Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone : La strada per la diffusione del protocollo RCS (Rich Communication Services) è ora in discesa per Google, dopo che un'altra grande azienda è entrata a far parte del suo team. Google quindi ora può contare anche su Huawei, un colosso che fa registrare enormi quantità di smartphone venduti ogni anno e che opera in un vastissimo numero di mercati a livello mondiale. L'articolo Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone è stato ...

Huawei P11 - ecco la scheda tecnica definitiva del nuovo smartphone Android : Ormai ci siamo! Il Mobile World Congress di Barcellona edizione 2018 si avvicina e fervono anche i preparativi per lanciare sul mercato le ultime meraviglie della tecnologia mobile. Per fine febbraio, infatti, è previsto il grande evento in cui verrà presentato al mondo il nuovissimo Huawei P11, la nave ammiraglia per il 2018 della nota azienda cinese. Il dispositivo promette molto bene e porta, tra le altre cose, novità importantissime per gli ...

Cosa cambierà sugli smartphone Huawei e Honor con la EMUI 8 - sorprese in vista? (VIDEO) : Il vostro Huawei si sta per aggiornare a Android 8.0 Oreo, curiosi di sapere Cosa vi aspetta? Ecco un video riassuntivo delle novità. L'articolo Cosa cambierà sugli smartphone Huawei e Honor con la EMUI 8, sorprese in vista? (VIDEO) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HTML5test svela Huawei ANE-LX1 - un misterioso smartphone con display 19 : 9 che potrebbe essere Huawei P20 : Stando al database di HTML5test, Huawei si appresta a lanciare un nuovo device caratterizzato da uno schermo con aspect ratio 19:9 L'articolo HTML5test svela Huawei ANE-LX1, un misterioso smartphone con display 19:9 che potrebbe essere Huawei P20 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P Smart è già in vendita in Germania a 249 euro : Huawei P Smart è ora ufficialmente disponibile in Germania, un nuovo medio gamma in vendita a 249 euro, con molte similitudini con altri Smartphone. L'articolo Huawei P Smart è già in vendita in Germania a 249 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei brevetta una ghiera touch per smartwatch : ecco come funziona : Huawei ha pensato ad una ghiera sensibile al tocco per gli smartwatch con cui potrebbe essere rivoluzionata l'esperienza utente. ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei brevetta una ghiera touch per smartwatch: ecco come funziona è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

AT&T scarica Huawei : non distribuirà suoi smartphone : ROMA - Ennesimo smacco per Huawei nel mercato statunitense. Salta l'accordo con il gestore AT&T per la vendita degli smartphone. Ne dà notizia il Wall Street Journal . 'Siamo stati danneggiati di ...

Huawei tallona Apple per vendite Smartphone. Samsung irraggiungibile : Xiaomi ha avuto una crescita impressionante per gli smartphone nel 2017. Huawei tallona da vicino Apple per vendite smartphone ma Samsung è ancora irraggiungibile vendite smartphone 2017: Huawei pronta al sorpasso su Apple mentre Samsung domina ancora Counterpoint Research ha pubblicato un report relativo all’ultimo trimestre del 2017 dove vede il mercato degli smartphone un […]

Huawei P Smart appare in Germania : display 18 : 9 a 249 Euro : Huawei P Smart appare da un rivenditore tedesco: ecco il nuovo Smartphone medio gamma con schermo 18:9 a meno di 250 Euro. L'articolo Huawei P Smart appare in Germania: display 18:9 a 249 Euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Huawei : un 2017 più di consolidamento che di crescita - ma con ben 153 milioni di smartphone spediti : ... che ha permesso a Huawei di superare il 10% di market share a livello globale " rimanendo al terzo posto nella classifica dei maggiori produttori al mondo, dopo Samsung e Apple. LEGGI ANCHE: I ...

Huawei P Smart : svelato il design e le specifiche : Huawei è al lavoro per creare un nuovo Smartphone da presentare durante il mese di gennaio. Questo potrebbe chiamarsi Huawei P Smart (o P11 Lite). Il CES 2018 è ormai alle porte. Fra poche settimane i più importarti volti della tecnlogia dovranno comparire a Las Vegas per presentare i loro prodotti e dimostrare la loro superiorità rispetto agli avversari. Nonostante non si sa per certo se Huawei ci sarà, non c’è dubbio che in quel periodo ...

Huawei ha spedito oltre 150 milioni di smartphone nel 2017 - un nuovo record : Huawei continua a crescere e fa registrare un nuovo record di vendite nel 2017, superando i 150 milioni di dispositivi spediti. L'articolo Huawei ha spedito oltre 150 milioni di smartphone nel 2017, un nuovo record è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

In Europa sta per arrivare Huawei PSmart? Lo conosciamo già come Huawei Enjoy 7S : Huawei Enjoy 7S arriverà in Europa con il nome di Huawei PSmart, come conferma una voce autorevole come quella di Evan Blass. L'articolo In Europa sta per arrivare Huawei PSmart? Lo conosciamo già come Huawei Enjoy 7S è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.