Groove Musica | arriva l’equalizzatore su Windows 10 Insider

Leggi la notizia su surface-phone

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Mentre l’abbonamento Pass e la sezione del Microsoft Store dedicata alla vendita di brani non sono più disponibili, l’appnon è stata proprio abbandonata. Un nuovo aggiornamento, infatti, è in rilascio in queste ore su tutti i PC e tablet10 (smartphone esclusi) che sono registrati al programmanel canale fast. La novità è solamente una ma questa è indubbiamente molto interessante; stiamo parlando dell’equalizzatore audio che consente all’utente, andando nelle impostazioni, di regolare il suono attraverso anche delle opzioni pre-impostate. Questa funzionalità era stata già scovata ad agosto dai colleghi di Thurrot.com ed è probabile quindi che a breve potremo vedere anche il supporto alla visualizzazione effetti, una caratteristica nota diMedia Player. Insomma, Microsoft non vuole almeno per il momento chiudere lo sviluppo ...