Grande Fratello | Kevin e Jessica sono tornati insieme

Jonathan Kashanian - dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi. Chi è : (Continua a leggere dopo la foto) Parliamo, non a caso, di un bambino nato in Israele da genitori iraniani e subito trasferitosi a Milano, giovanissimo, per inseguire il sogno di sfondare nel mondo ...

Grande Fratello Vip - tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è amore : “Siamo pronti per un figlio” : “Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie. Non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana”. A parlare così è Luca Onestini che ha raccontato a Chi il suo amore per Ivana Mrazova. I due si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello Vip e dopo un primo momento in cui si era parlato di amicizia, ecco che escono allo ...

Ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 escono allo scoperto : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati degli ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2. Questi personaggi si sono conosciuti all'interno del reality condotto da Alessia Marcuzzi e hanno continuato sempre a frequentarsi come amici. Ma dopo la fine del programma targato Mediaset hanno deciso di frequentarsi ancora di più e hanno testimoniato le loro uscite con molti video sui vari social network. Molti fan hanno sempre ...

Torna il Grande Fratello Nip : aperti i casting : Moltissimi in questi mesi si sono chiesti quale sarebbe stata la sorte del Grande Fratello non vip dopo l'enorme successo del vip. Inizialmente sembrava ci dovesse essere l'edizione non vip subito dopo quella vip, di durata inferiore ed il cui vincitore sarebbe stato catapultato direttamente all'Isola dei Famosi, voce poi smentita. Come tutti sappiamo, infatti, a questa idea è stata sostituita la formula del Saranno Isolani, personaggi del web ...

Grande Fratello Vip - Luca Onestini e Ivana Mrazova escono allo scoperto : ‘Ci sposiamo’ : ‘Cicciaaaa!’. Questo l’urlo che i fan del Grande Fratello Vip – e le ‘bimbe’ di Giulia De Lellis in primis – potrebbero cacciare alla notizia che Luca Onestini e Ivana Mrazova, che proprio dalla De Lellis è stata soprannominata con quel nomignolo, hanno confermato la loro love story. Lo annuncia il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 17 gennaio per il quale i due hanno posato per la prima ...

Grande Fratello 15 - sta per tonare! Aperti i casting del reality con le persone comuni : Sta per tornare il Grande Fratello 15! La produzione è infatti alla ricerca di nuovi concorrenti! Il programma con le persone “comuni” è giunto alla 15esima edizione e promette di registrare ascolti da capogiro, così come ha fatto quest’anno la versione vip del programma. Grande Fratello 15: alla ricerca di nuovi futuri vip! La casa di produzione del reality la EndemolShine Italy è dunque alla ricerca di persone comuni che potrebbero ...

Carmen Russo/ Torna in televisione dopo il flop al Grande Fratello Vip (Domenica In) : Video, Carmen Russo, ospite a Domenica In, ripercorre alcuni aspetti della sua vita privata e parla di un argomento delicato come l'adozione delle coppie gay.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Il Grande Fratello delle startup : in 32 in corsa per 800mila euro : MILANO - La mania dei talent conquista anche il mondo delle startup e la loro corsa ad ottenere finanziamento e supporto tecnico. Ha molto della formula degli show che tengono incollati ai teleschermi ...

Muore a 32 anni ex concorrente del Grande Fratello inglese - aveva partecipato da uomo : ... gettando i fan nello sconfortoo: nel 2009 Rebekah aveva deciso di partecipare, quando era ancora in fase di pre-transizione da uomo a donna, al reality più spiato al mondo: il suo ultimo messaggio ...

Cristina Plevani/ Voleva dimenticare il Grande Fratello con la sua versione vip ma... : Dalla notorietà del Grande Fratello alla sua versione vip, Cristina Plevani si era proposta per la prima edizione ma le hanno detto no, e Pietro Taricone? Ecco le sue parole(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Salvo Veneziano - dopo il Grande Fratello che fine ha fatto? : Salvo Veneziano, ex coinquilino della prima edizione del Grande Fratello, in un’intervista rivela che cosa gli è accaduto dopo aver partecipato al reality e come il successo gli abbia dato alla testa. Inoltre spende belle parole per Cristina Plevani! L’effetto psicologico di persone che partecipano ai reality può essere davvero devastante. E’ il caso di Salvo Veneziano, uno dei partecipanti della primissima edizione del Grande ...