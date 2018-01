Grande Coalizione | la società civile tedesca è sempre più divisa

La Germania brinda all'intesa Grande Coalizione a un passo : Berlino Dopo un rush negoziale che doveva durare 8 ore e ha finito per coprirne 24, i moderati (Cdu) della cancelliera Angela Merkel e i loro alleati bavaresi (Csu) hanno trovato un accordo con i socialdemocratici (Spd) per dare vita a un nuovo governo di Grande coalizione. I tre partiti hanno prodotto un documento di 28 pagine che, superando le attese per un semplice accordo di massima, delinea con sufficiente chiarezza il percorso del prossimo ...

Accordo "europeo" Merkel-Schulz Verso una nuova Grande coalizione : "Il mondo non ci aspetterà", aveva avvertito ieri mattina la cancelliera utilizzando un tono perentorio a lei poco usuale. Dopo dodici anni di guida ferrea, seguiti dalla batosta elettorale di ...

Germania - Merkel e Spd vicini alla Grande Coalizione : Senza nuove misure, in effetti, la Germania non riuscirebbe a rispettare gli obiettivi di emissione fissati per il 2020, semplicemente perché l'economia sta crescendo più di quanto previsto. D'altra ...

Germania - la nuova Grande coalizione Così Berlino raccoglie la sfida di Macron : La parola passa in settimana prossima agli iscritti socialdemocratici, con l’ala sinistra del partito impegnata in una battaglia il cui esito non è scontato ma che è destinata probabilmente ad esaurirsi

Grande Coalizione in Germania/ Governo - accordo Cdu-Csu e Spd : la prossima sfida di Schulz : Germania, raggiunto l'accordo per la Grande Coalizione: Governo Cdu-Csu con Spd, vittoria per Angela Merkel (quarto mandato), Schulz "battuto". Accordi su Tasse e Immigrazione(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:33:00 GMT)

Ancora un Grande Coalizione. Ancora una Germania responsabile : Ancora una Grande Coalizione. Ciò che sembrava impossibile dopo il risultato elettorale del 24 settembre si è realizzato. Nel mezzo è successo un po' di tutto a Berlino. Dalle iniziali dichiarazioni di Martin Schulz, leader dell'SPD, contro una nuova Grande Coalizione al fallimento delle trattative tra Unione (CDU/CSU), liberali e verdi, fino al fondamentale ruolo di mediazione svolto dal Presidente della Repubblica ...

Germania - c'è l'accordo per la Grande Coalizione : Merkel verso il quarto mandato : La maratona negoziale è durata più di 24 ore, ma alla fine è arrivato l'accordo per un nuovo governo in Germania. L'incontro tra i cristiano-democratici (Cdu) affiancati dagli affiliati bavaresi della...

Svolta per il governo in Germania : vicino l’accordo sulla “Grande coalizione” : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo ore di consultazioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa tedesca Dpa. l’accordo finale dipende dall’assenso dei conservatori e dei socialdemocratici, sottolinea ancora l’agenzia di stampa tedesca citando le sue fonti. Si rafforza quindi la pros...

Germania - Merkel trova la quadra per la Grande coalizione : (Teleborsa) - Angela Merkel trova la quadra per la Grande coalizione. Dopo una maratona di negoziati durata 24 ore, si è arrivati a un possibile accordo di governo nelle trattative tra CDU/CSU e SPD . ...

Grande Coalizione IN GERMANIA/ Governo Cdu-Csu con Spd - raggiunto l’accordo : la vittoria di Angela Merkel : GERMANIA, raggiunto l'accordo per la GRANDE COALIZIONE: Governo Cdu-Csu con Spd, vittoria per Angela Merkel (quarto mandato), Schulz "battuto". Accordi su Tasse e Immigrazione(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:41:00 GMT)

In Germania c’è un pre-accordo per una nuova Grande coalizione : È stato trovato questa notte tra CDU e SPD, a più di 100 giorni dalle elezioni: le cose ora sembrano mettersi meglio per Angela Merkel The post In Germania c’è un pre-accordo per una nuova grande coalizione appeared first on Il Post.

Svolta in Germania - si va verso accordo su 'Grande Coalizione' - : I leader di partito e i capigruppo di Cdu, Csu e Spd avrebbero trovato l'intesa per formare un nuovo governo, riferisce l'agenzia tedesca Dpa

Germania - accordo su "Grande Coalizione" - tasse e migranti : Si rafforza quindi la prospettiva della cessazione di mesi di incertezza politica a Berlino. Questo accordo di massima aprirebbe la strada per una trattativa dettagliata su un programma comune di ...

Germania - svolta nelle trattative sul governo : raggiunto accordo su Grande coalizione : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca...