Gossip U&D - dopo la separazione da Kikò arriva uno spasimante per Tina : ecco chi : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle notizie di Gossip su Tina Cipollari. Alcuni giorni fa la popolare opinionista di "Uomini e Donne" ha rilasciato un'intervista ad un settimanale facendo delle rivelazioni sorprendenti: lei e il marito Chicco Nalli hanno deciso di separarsi consensualmente. La Vamp ha spiegato anche che la loro crisi è durata alcuni mesi e, nonostante i vari tentativi di salvare il loro matrimonio, per il bene ...

Gossip U&D - Paolo Crivellin spiazza : ecco la clamorosa decisione del tronista Video : Oggi pomeriggio, giovedì 28 dicembre 2017 sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico [Video] e molto probabilmente, verranno trasmesse su canale 5 a gennaio 2018. Nella giornata odierna, dopo tre mesi doveva esserci la scelta di Paolo Crivellin ma clamorosamente è successo qualcosa d'inaspettato. Nei paragrafi sottostanti scoprirete tutti i dettagli a altre curiosita' sul giovane torinese. Inoltre, durante l'appuntamento è stato ...

U&D Gossip : Oscar Branzani e Eleonora si sposano? La risposta della Rocchini Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Uomini e Donne [Video], che ha appena visto l'ultimo ballo tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Le ultime novita' ci svelano che Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, una delle coppie più amate del trono classico sarebbe pronta a convolare a nozze. Uomini e Donne: Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, presto sposi? Le novita' di #Uomini e donne rivelano che Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sono ...

Gossip : Maria De Filippi vuole 'cacciare' Gemma e Giorgio da U&D? Video : Cosa sta succedendo nel Trono Over di Uomini e donne? Stando alle indiscrezioni che riporta l'ultimo numero di 'Nuovo', sembrerebbe esserci in corso una vera e propria rivoluzione nella sezione 'senior' del programma. Nei corridoi Mediaset, infatti, si vocifera che #Maria De Filippi sia stanca dei soliti 'siparietti' tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, per questo avrebbe dato loro un 'ultimatum': o tornano insieme definitivamente oppure ...

Gossip - nuova accusa nei confronti di Tina a U&D : Gemma si confessa Video : Non smettono di susrsi le emozioni a Uomini e Donne [Video], show in onda da anni su canale 5, che da l'opportunita' a ragazzi e ragazze, più o meno giovani, di trovare l'amore della propria vita. Anche quest'anno protagoniste #Gemma Galgani e #Tina Cipollari, che stanno animando un trono over sempre ricco di sorprese e colpi di scena con, la maggior parte delle puntate, a farla da padrone proprio Gemma e Tina . Le notizie del momento si ...

Gossip U&D : Sabrina ha scelto Nicolò - lui risponde 'No' Video : Questa edizione del trono classico di 'Uomini e Donne' [Video] ha sorpreso tutti. Oggi pomeriggio, in data martedì 14 novembre 2017, si è registrata una nuova puntata della trasmissione televisiva pomeridiana più ta di Canale 5. Nello studio di Maria De Filippi ha avuto luogo la scelta della tronista Sabrina Ghio la quale, giunta alla fine del suo percorso, ha ricevuto un bel due di picche dal corteggiatore prescelto. Che cosa è successo? ...

Gossip U&D - grande novità per Claudio Sona : ecco ha fatto l'ex tronista Video : Tantissimi telespettatori di Uomini e Donne [Video] in queste ultime settimane si sono posti una domanda: che fine ha fatto #Claudio Sona? Dopo alcuni mesi, finalmente arrivano delle nuove notizie sull'ex tronista. Quest'ultimo è tornato alla ribalta perché ha scritto il suo primo libro, La danza del girasole. Il veronese dopo l'esperienza all'interno del Trono Gay, ha scelto di dedicarsi alla scrittura. Grazie alla collaborazione della ...

Gossip U&D - chi è il nuovo tronista dopo Marciano? Le indiscrezioni dal web : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato a "Uomini e Donne". Nell'ultima registrazione del Trono Classico, Mattia Marciano, con grande stupore, ha scelto la corteggiatrice Vittoria Deganello, quindi con molta probabilità gli autori cercheranno un nuovo tronista. Su internet i fan del programma hanno iniziato a fare le prime richieste alla redazione, ma la cosa certa è che il pubblico vuole vedere una persona affidabile e che non abbia interessi ...

