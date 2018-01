Gli italiani nel 2017 hanno scelto l' Italia per le vacanze

Premio Nobel Phelps : lancio un messaggio aGli italiani - siate ottimisti - creativi e avventurosi : (Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 Premio Nobel Phelps lancio un messaggio agli italiani, siate ottimisti, creativi e avventurosi L'ha dichiarato il Premio Nobel per l'Economia Edmund Phelps a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università 'Luiss Guido Carli' di Roma in occasione della quale gli è stata conferita la laurea Honoris ...

Premio Nobel Phelps : il futuro dell'Italia e' in mano aGli italiani : (Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 Premio Nobel Phelps il futuro dell'Italia e' in mano agli italiani, non e' determinato L'ha dichiarato il Premio Nobel per l'Economia Edmund Phelps a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università 'Luiss Guido Carli' di Roma in occasione della quale gli è stata conferita la laurea Honoris ...

Menopausa - artrosi e acne : le malattie più cercate daGli italiani nel 2017 : La tecnologia e in particolare Internet sono sempre più pervasivi della vita degli italiani, anche nell’ambito della salute, soprattutto quando si parla di sanare dubbi e informarsi su sintomi e malattie. Ma cosa ha catalizzato i pensieri degli italiani nel 2017 e quali sono state le patologie più cercate? Per scoprirlo MioDottore – una delle più grandi piattaforme al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche – ha ...

Turismo : Gli italiani scelgono il Bel paese per le vacanze - Milano al top : Secondo gli ultimi dati sul traffico dei passeggeri oltre l’80% degli italiani sceglie l’Italia per le proprie vacanze o le brevi fughe di pochi giorni. Ben dieci città italiane (Milano, Catania, Roma, Napoli, Palermo, Torino, Bologna, Lamezia Terme, Venezia e Bari) siano tra le 15 più cercate al mondo nel corso del 2017 dai viaggiatori italiani che utilizzano il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost. Il motore di ricerca per tariffe ...

Gli italiani nel 2017 hanno scelto l'Italia per le vacanze : Secondo gli ultimi dati sul traffico dei passeggeri oltre l'80% degli italiani continua a scegliere l'Italia per le proprie vacanze o le brevi fughe di pochi giorni. Non sorprende quindi che ben dieci ...

Mutui alle soGlie delle elezioni - confronto tra tassi italiani ed europei : I tassi dei Mutui in Italia continuano a calare e, oggi, nessuno in Europa fa meglio per il variabile. Senza dubbio merito della pax economica che, da un po' di tempo e anche grazie alle politiche BCE ...

Tennis - Australian Open 2018 : tutti Gli italiani in gara domani (venerdì 19 gennaio). Programma - orari e tv. Come vederli in Diretta Streaming : Un solo italiano impegnato in singolare nella giornata di venerdì 19 gennaio, sarà Andreas Seppi che sfiderà nel terzo incontro sull’Hisense Arena il croato Ivo Karlovic (n.89 del ranking) in un match che mette in palio un posto per il quarto turno. Non sarà una sfida facile per il bolzanino al cospetto di un giocatore che serve molto bene e sa esprimersi ad alto livello su questa superficie. Il bilancio è in favore del 38enne di Zagabria ...

Tennis - Australian Open 2018 : il programma di domani (giovedì 18 gennaio). Tutti Gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming idem per Gli italiani : Gli Australian Open 2018 proseguono senza sosta accompagnati da un gran caldo. domani è la giornata del terzo turno: andranno in campo la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile nonché alcuni match di doppio. Toccherà dunque a Rafael Nadal, che giocherà sulla Margaret Court Arena, affrontare il bosniaco Damir Dzumhur. Non solo, ci sarà Grigor Dimitrov, che chiuderà la sessione diurna di Melbourne della Rod Laver ...

Quanto sono soddisfatti Gli italiani delle loro condizioni di vita? : Gli italiani si fidano molto di amici e familiari ma resta uno dei popoli più guardinghi nei confronti degli estranei. Da un rapporto dell'Istat , si evince che nei primi mesi del 2017, la ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : tutti Gli italiani in gara oggi (18 gennaio). A che ora li vedremo sul ghiaccio? : La seconda giornata dei i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 prevede lo svolgimento del programma corto femminile e del programma libero delle coppie d’artistico. L’Italia sarà rappresentata da Carolina Kostner, Giada Russo e Micol Cristini nella prova delle donne, mentre Valentina Marchei / Ondrej Hotárek e da Nicole Della Monica / Matteo Guarise saranno in gara in quella delle coppie. Le gare saranno trasmesse dalle reti di ...

Influenza - tre milioni di italiani a letto : è la peggiore deGli ultimi 15 anni - colpa del virus Yamagata : L'Influenza di quest'anno è particolarmente cattiva: ha già messo a letto tre milioni di persone, 800mila nell'ultima settimana. E non è detto che il peggio sia passato. Anzi, il picco dell'epidemia potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Secondo i dati confermati dall'Istituto Superiore di Sanità qu

Turismo 2018 : dove andranno quest'anno Gli italiani? : INDONESIA: TRADIZIONE E SPORT Tra risaie e villaggi rurali, Bali è il luogo ideale per una vacanza dedicata a trekking, passeggiate, rafting e gite a cavallo. THAILANDIA: UNA META ACCESSIBILE Gli ...