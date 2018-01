Giulia Michelini e Gerard Butler alla seconda puntata di C’è Posta Per Te – Foto

Rosy Abate - Giancarlo Scheri e Pietro Valsecchi esultano per gli ascolti. Critici tv : vincono l'introspezione psicologica e Giulia Michelini : ASCOLTI TV Ascolti record per l’ultima puntata di Rosy Abate-La serie (voto: 7), che domenica 10 dicembre, con il 20,89% pari a quasi 5,3 milioni di spettatori medi, ha realizzato l’audience più alta del 2017 tra le fiction Mediaset.Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, dichiara: "L’ultima puntata ha regalato a Canale 5 numeri record. I telespettatori hanno premiato, per cinque settimane consecutive, un prodotto di qualità dal respiro ...

Rosy Abate La Serie 2 / Anticipazioni - la seconda stagione si farà? Tutti pazzi di Giulia Michelini : Rosy Abate - La Serie 2: la seconda stagione si farà? Il produttore Pietro Valsecchi risponde affermativamente svelando come sia già in fase di scrittura.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 10:12:00 GMT)

Chi è Giulia Michelini? Biografia - età e vita privata dell'attrice : Giulia Michelini è una delle attrici più apprezzate degli ultimi anni e la sua carriera è ancora agli inizi: nonostante lavori in televisione e al cinema da quindici anni, è giovanissima e con tutta la vita davanti per migliorare ancor di più e continuare a stupire nei suoi ruoli. Inutile negare che il personaggio che più di tutti le ha dato la notorietà sia quello di Rosy Abate, ma ne ha portati al successo tanti altri. In questo speciale con ...

Rosy Abate-La serie 2 ci sarà - Pietro Valsecchi : "La storia non si conclude nella prima stagione - Giulia Michelini era titubante all'inizio" : "La troupe è composta da 100 persone, a cui si aggiungono il cast, le comparse… La serie è costata complessivamente 8 milioni di euro e siamo soddisfatti degli ottimi risultati per Mediaset": lo ha detto recentemente a Tv Sorrisi e Canzoni Pietro Valsecchi, fondatore di Taodue, che ha prodotto Rosy Abate-La serie (voto: 7), in onda la domenica sera su Canale 5 con ottimi ascolti. Rosy Abate-La ...

Giulia Michelini Vs Rosy Abate : un rapporto di amore e odio tra l’attrice e il suo personaggio : Giulia Michelini Vs Rosy Abate? Il rapporto tra l'attrice e il suo personaggio è stato sempre difficile e contraddittorio e nel corso degli anni, sin dagli esordi di Squadra Antimafia, i fan lo hanno capito bene. Il pubblico ama Giulia Michelini ma, nonostante la sua voglia di fare altro e di prendere altre strade e interpretare altri ruoli, continua a vederla proprio come l'amata Rosy Abate della fiction Taodue. Le due sono legate da un filo ...

Chi è Giulia Michelini : ‘I fan non sanno nulla di me - mi chiamano Rosy Abate’ : Un’antieroina e un’antidiva. L’una è Rosy Abate, boss mafiosa della tv che ancora una volta sta venendo premiata dagli ascolti con la serie a lei dedicata, e l’altra è il suo alter ego Giulia Michelini, la sua interprete notissima ai fan italiani ma lontana dalla vita mondana di attrice. Giulia Michelini: ‘Non amo gossip e red carpet’ Non amo parlare di me o di questo lavoro. Non mi trovo in questa smania di ...

Rosy Abate - ogni domenica su Canale 5 con Giulia Michelini : Debutta lo spin-off di Squadra Antimafia dedicato al personaggio interpretato dalla bella e brava Giulia Michelini, Rosy Abate la Regina di Palermo

Giulia Michelini / Rosy Abate protagonista anche sui social. I fan in coro : è la migliore attrice italiana! : Rosy Abate, il personaggio dell’omonima serie interpretato da GIULIA MICHELINI, dopo aver riacquistato la speranza di riabbracciare Leonardino cerca vendetta per la morte di Francesco.(Pubblicato il Sun, 19 Nov 2017 22:14:00 GMT)

ROSY ABATE la serie : Giulia Michelini racconta la “nuova Rosy Abate”! : È stato un ritorno col botto quello di Rosy ABATE! A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione sui nostri teleschermi, l’ex “Regina di Palermo” si è ripresa la scena tenendo incollati alla tv cinque milioni di telespettatori, a dimostrazione che l’antieroina più amata delle fiction italiane non è mai stata dimenticata dal suo pubblico. In attesa di assistere alle prossime puntate di “Rosy ABATE – La serie”, scopriamo insieme cosa ci ...