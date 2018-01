' Giulia Bongiorno capolista della Lega' Salvini

Salvini : «Giulia Bongiorno capolista della Lega in molte aree del Paese» : L’avvocato penalista che difese Giulio Andreotti e che è stata presidente della commissione Giustizia della Camera annuncia la sua scelta di campo in una conferenza stampa a Montecitorio

"Di Salvini mi ha colpito la nitidezza di idee in tema di sanzioni e regole", dice Bongiorno."In questo Paese si fanno norme slabbrate che poi il magistrato interpreta come vuole". Sull'obbligatorietà dei ...

Umberto Bossi sarà candidato al Senato con la Lega? ''Ancora non è stato deciso nulla, ...

protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne.

