: RT @Agenzia_Ansa: Gentiloni: 'Non è il tempo delle cicale, non bisogna dilapidare i risultati, sarebbe irresponsabile. I conti pubblici son… - RealTimeNews__ : RT @Agenzia_Ansa: Gentiloni: 'Non è il tempo delle cicale, non bisogna dilapidare i risultati, sarebbe irresponsabile. I conti pubblici son… - CybFeed : #BreakingNews Gentiloni:E' ora di investire su Italia - elefantedt : RT @Agenzia_Ansa: Gentiloni: 'Non è il tempo delle cicale, non bisogna dilapidare i risultati, sarebbe irresponsabile. I conti pubblici son… - lucavecchi72 : RT @Agenzia_Ansa: Gentiloni: 'Non è il tempo delle cicale, non bisogna dilapidare i risultati, sarebbe irresponsabile. I conti pubblici son… - ascenzapisoni : RT @Agenzia_Ansa: Gentiloni: 'Non è il tempo delle cicale, non bisogna dilapidare i risultati, sarebbe irresponsabile. I conti pubblici son… -

"C'è una parte d'che corre e una che fatica,dobbiamo occuparci anche di questa, lavorare più di prima per contrastare la povertà,e fornire occasioni di lavoro ai giovani". Lo ha detto il premier, all'inaugurazione dell'anno accademico della Luiss. "E'ora diine in particolare nel Mezzogiorno-ha detto- dobbiamo lavorare sui livelli salariali che non sono cresciuti abbastanza (...) non è tempo di scardinare i pilastri del nostro sistema,dalle pensioni al fisco,bisognasul futuro".(Di giovedì 18 gennaio 2018)