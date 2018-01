Francesca Baroni in ospedale dopo un malore | Soffro di pressione bassa

Francesca Baroni di Temptation Island in ospedale : "Ho avuto un brutto svenimento" : Francesca Baroni di Temptation Island è in ospedale : la fidanzata di Ruben Invernizzi ha avuto un malore, ma fortunatamente è tutto passato e ora sta bene. La giovane ha messo al corrente i suoi follower di quanto le è accaduto, però adesso dovrà riguardarsi e stare un po' a riposo, quindi magari sospendere gli aggiornamenti sui social network. Ma cosa è successo a Francesca di Temptation Island ? Per raccontarvi tutto, abbiamo preso alcune ...

Francesca Baroni sta male/ Sviene più volte : finisce in ospedale la fidanzata di Ruben - è incinta? : Doppio svenimento per Francesca Baroni trasportata d'urgenza in ospedale in ambulanza, come sta adesso? La fidanzata di Ruben sorvola sui dettagli ma se fosse una gravidanza?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:04:00 GMT)