Francesca Baroni di Temptation Island in ospedale | Ho avuto un brutto

(Di giovedì 18 gennaio 2018)diè in: la fidanzata di Ruben Invernizzi haun malore, ma fortunatamente è tutto passato e ora sta bene. La giovane ha messo al corrente i suoi follower di quanto le è accaduto, però adesso dovrà riguardarsi e stare un po' a riposo, quindi magari sospendere gli aggiornamenti sui social network. Ma cosa è successo adi? Per raccontarvi tutto, abbiamo preso alcune dichiarazioni della ragazza. "Ragazzi volevo tranquillizzarvi, sono a casa e sto bene. Ieri mattina ero sola in casa ed hounsvenimento, più di uno in realtà. Sono riuscita ad arrivare al telefono e chiamare mio padre, che è subito uscito dal lavoro ed ha chiamato i soccorsi. Non entro nei dettagli degli effetti fisici pre e post malore. Mi hanno portata via in ambulanza, ma dagli accertamenti è tutto ok. Devo solo stare un po’ a ...